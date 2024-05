OM ‍: Reus, Ben Yedder, Varane, De Gea, Longoria provoqué au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin de stars, et ces dernières années l'ont démontré. Pablo Longoria va devoir se pencher sur le profil de grands joueurs à zéro euro, alors qu'il y a du beau monde dans ce cas de figure.

Le passage éclair de Frank McCourt à Marseille a donné la direction à suivre pour Pablo Longoria. Les dettes sont comblées et l’exercice de la DNCG sera donc passé sans encombres selon la direction. La priorité va au recrutement d’un entraineur de façon assez logique, mais la suite sera toute aussi légitime, à savoir de renforcer un effectif avec des joueurs de qualité, tout en dégraissant en raison de l’absence de Coupe d’Europe. Comme d’habitude, Pablo Longoria risque d’être très actif, et nul doute qu’il rêve aussi de réaliser un grand coup, tant les joueurs de niveau international ont souvent porté l’OM ces dernières années, comme Alexis Sanchez, Dimitri Payet ou Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille a besoin de grands joueurs.

Manchester United fait une grande braderie

Aller chercher des stars en fin de contrat ou à prix abordable est clairement un schéma qui plait au président espagnol et c’est pourquoi le site pro-OM Le Phocéen lui a servi sur un plateau la liste des joueurs majeurs qui sont actuellement en fin de contrat. De quoi faire saliver les supporters marseillais si jamais les dirigeants olympiens décidaient de se pencher sur de telles pistes. Au poste de gardien, on note la présence de David De Gea, laissé libre par Manchester United, et d’autres éléments sans contrat. C’est le cas de Raphaël Varane, qui ne dirait pas non à un retour en France, mais aussi d’Anthony Martial, toujours dans la lignée des joueurs libérés par MU. Wissam Ben Yedder se cherche aussi un club, tout comme Marco Reus qui sort d’une belle saison avec Dortmund.

De nombreux joueurs seront libres de tout contrat en juin prochain :



🇫🇷 Raphaël Varane



🇫🇷Adrien Rabiot



🇫🇷 Jeff Reine-Adélaïde



🇫🇷 Anthony Martial



🇫🇷 Wissam Ben Yedder



🇪🇸 Thiago Alcantara



🇪🇸 David De Gea



🇩🇪 Marco Reus



🇳🇬 Kelechi Iheanacho



🇨🇮 Nicolas Pépé



🇧🇪 Michy… — Le Phocéen (@lephoceen) May 28, 2024

Si les noms d’Adrien Rabiot et Luka Modric peuvent faire sourire tant le Français comme le Croate sont encore sur une autre planète, il existe la possibilité de faire revenir Michy Batshuayi, l’ancien super-sub de l’époque Marcelo Bielsa, ou bien Luka Jovic et Nicolas Pépé, des joueurs revanchards qui cherchent à rebondir. Des noms à la pelle, qui envoient du rêve, mais n’empêchent pas les suiveurs de l’OM de rester accrochés à la réalité. « Mon club ne prendra absolument aucun de ces joueurs », « tout ça c’est trop cher », « le CM a craqué », « Ok mais les salaires ? », ont fait savoir les internautes même s’il était impossible de ne pas avoir un petit faible pour telle ou telle recrue de gala à bas prix, quitter à payer des gros salaires.

Malgré l’absence de Coupe d’Europe, le prestige de l’OM peut-il permettre de réaliser un ou deux miracles dans cette liste alléchante ?