Clauss et l'OM, c'est bientôt fini

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Seul représentant de l'Olympique de Marseille dans le groupe de l'équipe de France pour l'Euro 2024, Jonathan Clauss devrait partir lors du mercato.

Quelques mois après avoir pris un énorme double coup de pression de la part de Mehdi Benatia, qui avait remis en cause son implication et son comportement à l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss pourrait bien ne plus jamais remettre les pieds au Vélodrome sous le maillot du club phocéen. Alors que le défenseur international tricolore arrive dans la dernière année de son contrat, Téléfoot révèle ce dimanche que tout indique que l'ancien Lensois va partir de l'OM, le club et le joueur étant d'accord pour une telle solution cet été. Actuellement à Clairefontaine où il prépare l'Euro 2024 avec les Bleus, Jonathan Clauss veut prendre son temps avant de faire son choix, mais il a déjà reçu des propositions.

L'OM ne retiendra pas Clauss au mercato

🚨 Info Téléfoot :



Selon nos informations, la tendance est à un départ de Jonathan Clauss. A un an de sa fin de contrat, l'OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure.



En Italie, Naples a montré son intérêt mais d'autres clubs de… pic.twitter.com/nsCqltMrgF — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 2, 2024

TF1 précise en effet que plusieurs clubs, y compris en France, sont déjà venus aux renseignements pour le défenseur marseillais, dont les performances ont été inégales cette saison. « L’OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure. En Italie, Naples a montré son intérêt, mais d'autres clubs de Serie A sont sur le coup. Des écuries françaises et anglaises sont intéressées également, la situation ne devrait pas se décanter avant la fin de l'Euro », révèlent nos confrères au sujet des possibles destinations de Jonathan Clauss la saison prochaine. Au dernier mercato d'hiver, lorsque la possibilité de voir Clauss partir avait déjà été évoquée, des pistes en Espagne étaient citées, à priori, elles ne sont donc plus à l'ordre du jour. Pour laisser partir son joueur, Pablo Longoria va cependant montrer un certain appétit, le défenseur de 31 ans ayant une valeur estimée par Transfermarkt à 15 millions d'euros, soit le double du prix payé par l'OM en 2022 pour le faire venir de Lens.