L’OM peut pleurer, la Juve va miser gros sur Guendouzi

Définitivement recruté suite à son prêt avec option d’achat, Mattéo Guendouzi pourrait quitter la Lazio cet été. La Juventus Turin s’intéresse au milieu de terrain avant l’ouverture du mercato estival. De quoi envisager un gros transfert qui donnera encore des regrets à l’Olympique de Marseille après l’opération conclue l’été dernier.

Peu épargné par les critiques cette saison, Pablo Longoria a notamment été pointé du doigt pour sa gestion du cas Mattéo Guendouzi. Le président de l’Olympique de Marseille avait clairement ouvert la porte au départ du milieu de terrain l’été dernier. Le Français en avait profité pour rejoindre la Lazio dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (13 M€, plus 5 M€ de bonus).

Le cas Guendouzi mal géré

Au-delà du montant abordable pour un joueur de ce niveau, les supporters marseillais ont également déploré la perte d’un fort caractère, cette qualité qui a tant manqué à l’Olympique de Marseille cette saison. On peut penser que Pablo Longoria a lui aussi regretté le départ de Mattéo Guendouzi. Et le dirigeant espagnol n’a peut-être pas fini de s’en mordre les doigts. La Lazio a certes levé l’option d’achat du prêt. Mais le club de la capitale italienne pourrait bien revendre l’ancien Marseillais pour une somme nettement supérieure. Le Corriere dello Sport révèle un intérêt de la Juventus Turin pour Mattéo Guendouzi.

Et même s’ils ne sont pas forcément vendeurs, les Biancocelesti seraient disposés à transférer l’international tricolore pour 30 millions d’euros. Cette opération soulignerait encore un peu plus la mauvaise affaire réalisée par l’Olympique de Marseille. De son côté, le milieu passé par Arsenal, et que l’on annonce également sur les tablettes d’Aston Villa, franchirait un nouveau cap dans sa carrière s’il venait à signer en faveur des Bianconeri. Il s’agirait d’un rebond plus qu’intéressant pour celui qui a de nouveau été plombé par sa collaboration avec le coach Igor Tudor.