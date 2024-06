OL ‍: Bradley Barcola envoie un message de paix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Insulté lors des récents matchs entre le PSG et l'OL, Bradley focalise la haine de certains supporters lyonnais, lesquels lui reprochent d'avoir tourné rapidement le dos à son club formateur. Actuellement avec les Bleus, l'ailier parisien souhaite calmer le jeu.

Bradley Barcola a eu trois fois l'occasion de croiser son club formateur cette saison, deux fois en Ligue 1 et une fois en Coupe de France. Et à chaque fois, l'attaquant de 21 ans a été la cible de sifflets, mais aussi d'insultes le visant personnellement ou sa famille. Clairement, son transfert financièrement salvateur pour l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain ne passe pas. Il est vrai que l'ailier du PSG a, lui aussi, parfois chambré les supporters de l'OL, que ce soit après son but lors de la nette victoire parisienne (4-1) au Parc des Princes, ou bien encore samedi dernier en brandissant la Coupe de France vers la tribune des supporters de Lyon après la victoire du club de la capitale. De quoi remettre de l'huile sur le feu, Bradley Barcola se faisant insulter sur les réseaux sociaux au moment où il va disputer l'Euro 2024 avec la France.

Barcola remercie Lyon pour tout

Voici une comparaison entre la saison 22/23 et 23/24 de Bradley Barcola 🇫🇷



Bradley est moins décisif, mais est nettement plus impactant dans les grands matchs, ce qui montre son énorme progression 🔝🔥



On voit également qu’il est devenu une pièce essentielle du projet de Luis… pic.twitter.com/ZmDeG30ujx — Team Barcola 🇫🇷 (@TeamBarcola) May 27, 2024

Ayant bien compris que sous le maillot tricolore, il n'y avait plus de rivalité entre les clubs, Bradley Barcola a profité de son passage devant la presse ce samedi à Clairefontaine pour dire tout le bien qu'il pensait de l'Olympique Lyonnais. Et combien l'OL avait contribué à faire de lui un joueur capable de briller avec l'équipe de France dans un tournoi majeur comme l'Euro. « Ce qui a changé dans ma vie depuis un an ? Tout est allé plutôt vite, mais j'ai toujours tout fait pour jouer au plus haut niveau. Avec Lyon, c'était très bien, je remercie vraiment Lyon, j'ai été formé là-bas et j'ai eu mes premières minutes, puis j'ai réussi à avoir cette place à Paris et du faire du mieux que je pouvais. Je suis content de ce qu'il m'arrive (...) Je ne peux pas expliquer pourquoi ç'a été aussi vite. Il y a des trains qui ne passent qu'une fois et il faut en profiter », a confié le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, histoire de rappeler qu'il devait beaucoup à l'Olympique Lyonnais.