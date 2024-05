Vente OM ‍: C’est fait, Frank McCourt a confirmé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt a pris la parole pour la première fois en 10 mois pour réaffirmer son attachement à l'OM et sa volonté de relancer un projet sur trois ans. Une sortie en trompe-l'oeil alors que la vente du club est toujours considérée comme imminente par le spécialiste numéro 1 du dossier.

Venu une fois au début de la saison, Frank McCourt est repassé en toute fin d’exercice en coup de vent à Marseille cette semaine. Il en a profité pour octroyer trois interviews à La Provence, au Figaro et au Journal du Dimanche. L’occasion pour lui de faire le point sur tous les sujets chauds, et principalement l’avenir de l’Olympique de Marseille. Pour l’Américain, aucun doute possible, le club phocéen ne changera pas de propriétaire dans les années à venir, tout simplement parce qu’il n’est pas à vendre. Une belle façon de balayer les rumeurs sur le rachat du club par l’Arabie Saoudite.

Vente OM : Thibaud Vezirian au coeur de l'ouragan saoudien https://t.co/uF0ZyihvzV — Foot01.com (@Foot01_com) May 29, 2024

Grand défenseur de cette théorie, Thibaud Vézirian a immédiatement répondu à Frank McCourt, et a descendu en flèche tous les arguments et les éléments de langage de l’homme d’affaire américain. Pour le journaliste passé par La Chaine L’Equipe, la vente de l’OM est inévitable et imminente, et malgré les vents contraires liés à la prise de parole du propriétaire du club provençal, la suite ne fait absolument aucun doute à ses yeux. « Il dit que l’OM n’est pas à vendre ? En effet, le club n’est pas à vendre puisque c’est déjà fait. C’est ce qu’on comprend. On a envie d’un peu plus de transparence. Beaucoup de gens sont restés bloqués sur cette communication, cet effet, sur deux-trois termes, qui permet d’avoir un effet de surprise pour la suite, pour l’annonce de la vente qui m’a encore été confirmée tout récemment », affirme Thibaud Vézirian, pour qui la date de l’officialisation se rapproche, quoi qu’en dise Frank McCourt.

Les confirmations de la vente tombent

« Il trouve la rumeur saoudienne ridicule ? Il botte en touche, ce n’est pas une rumeur mais une information, car il y a énormément de gens qui ont abordé ce sujet, et de faits pour le corroborer. Qui croit encore à ce que dit McCourt, on est dans le ‘plus c’est gros, plus ça passe’ ? S’il met tout cet argent dans l’OM, c’est parce que les nouveaux partenaires sont déjà là. Les confirmations de la vente continuent de pleuvoir de partout au sujet du nouveau projet et des futurs propriétaires de l’OM. Ce sera un grand consortium mené par l’Arabie Saoudite et il y en a marre de se moquer des supporters, qui sont déboussolés. Dans tout ce qu’il a dit, il n’y a rien de cohérent et de clair, il a juste tenté de redorer son image », a livré l’informateur, pour qui tout le monde oubliera les belles paroles brodées de Frank McCourt une fois que l’officialisation sera prononcée. Une vente qui sera toujours pour les semaines à venir selon T.V, pour qui la communication du propriétaire de l’OM était principalement effectuée pour réserver l’effet de surprise du rachat du club.