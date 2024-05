McCourt doit vendre l'OM, il revendique le droit de rêver ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après un an de silence, Frank McCourt est sorti du bois pour démentir les rumeurs au sujet d’une potentielle vente de l’OM. L’homme d’affaires américain affirme qu’il est pleinement concentré sur le projet du club phocéen et prêt à s’investir plus que jamais au côté de Pablo Longoria.

Malgré les rumeurs d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite, Frank McCourt ne se laisse pas déstabiliser. Dans des entretiens accordés à plusieurs médias locaux et nationaux cette semaine, le natif de Boston a fermement démenti une potentielle vente du club phocéen. Frank McCourt a renouvelé sa confiance en son président Pablo Longoria et souhaite lancer un nouveau cycle de trois ans avec l’objectif de nommer un entraîneur sur la durée. Pour certains spécialistes, ce démenti ne veut rien dire et peut cacher une vente imminente du club, comme ce fut le cas lorsque Margarita Louis-Dreyfus a démenti les rumeurs quelques jours seulement avant le rachat par Frank McCourt en 2016. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a évoqué ce dossier bouillant.

Vente OM : Thibaud Vezirian au coeur de l'ouragan saoudien https://t.co/uF0ZyihvzV — Foot01.com (@Foot01_com) May 29, 2024

Et comme la majorité des supporters olympiens, l’ancien joueur du PSG milite pour une vente. Dans le cas où Frank McCourt conserve le club, ce qui est bien sûr dans son droit, alors le businessman américain doit absolument investir davantage pour refaire de l’OM un cador en Ligue 1. « Le propriétaire (Frank McCourt) vient nous dire que le club n’est pas à vendre. On a de la chance de l’entendre car lui, pendant un an, on ne l’a pas entendu alors que c’était la pire année de l’OM ! Il y a une ferveur, une passion de la part du peuple marseillais. Ils ont beau avoir une équipe merdique et au plus mal, ils ont envie d’avoir un OM meilleur. Le meilleur moyen d’avoir un OM meilleur, c’est que le propriétaire du club mette beaucoup plus d’argent et soit investi. Frank McCourt nous dit ‘j’aime l’OM’. Comment il peut nous dire ça alors qu’il a pas mis les pieds à la seule attraction de la saison, à savoir la demi-finale de l’Europa League ? » s'est interrogé le consultant de RMC avant de conclure.

Jérôme Rothen demande à Frank McCourt d'investir en masse

« Pourquoi les gens qui sont amoureux de l’Olympique de Marseille souhaitent que le club soit racheté et qu’il y a ce fantasme de la vente du club ? Parce que les gens ont envie de kiffer avec une meilleure équipe. On ne peut pas les empêcher de rêver. Monsieur McCourt, si l’OM n’est pas à vendre, investis-toi et achète des meilleurs joueurs ! » a lancé Jérôme Rothen, qui estime finalement que Frank McCourt a deux options à sa disposition. La première est de vendre le club, la seconde est d’investir en masse et d’envoyer l’argent pour bâtir une équipe très forte à Marseille. Reste que dans les faits, le propriétaire américain a également une troisième solution, celle qui plaira le moins aux fans du club phocéen, c'est à dire de garder le club et d’investir au minimum pour limiter ses pertes financières. Un scénario redouté dans la cité phocéenne.