OM ‍: McCourt propose de racheter le Vélodrome

Par Claude Dautel

Si certains doutent de son implication à l'Olympique de Marseille, Frank McCourt veut prouver tout le contraire. Pour preuve, le milliardaire américain réitère son désir d'investir encore plus dans l'OM.

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'a pas traîné dans la capitale provençale puisque après quelques heures surtout consacrées à la presse, Frank McCourt est reparti vers les Etats-Unis. Mais ce dernier a tenu à faire passer quelques messages très clairs à destination des supporters de l'OM, avec bien évidemment un accent mis sur son opposition totale à l'idée d'une vente du club qu'il a racheté en 2016 pour un peu plus de 50 millions d'euros. Ce dimanche, le JDD, un des trois médias invités par McCourt et Longoria, a délivré quelques détails supplémentaires sur cette rencontre avec le boss de l'Olympique de Marseille. Notamment en révélant que le milliardaire n'avait pas du tout tourné le dos à des investissements lourds. Et pour preuve, il propose toujours de racheter le Vélodrome, propriété de la cité phocéenne.

McCourt veut toujours investir à Marseille

Dans le Journal du Dimanche, Frank McCourt répond franchement à notre confrère Jean-François Pérès lorsque ce dernier l'interroge sur la possibilité que les négociations s'intensifient si la municipalité accepte de vendre le stade emblématique de l'OM. « Je n’ai pas de contrôles sur ces éléments, mais plus nous aurons la possibilité d’investir dans l’OM au sens large, et plus l’OM aura la capacité de contrôler son destin, mieux ce sera. Je suis ici pour soutenir le club et la ville. Toute opportunité qui aiderait l’OM à se renforcer m’intéresse en tant qu’investisseur », a précisé le propriétaire de l'Olympique de Marseille, visiblement bien loin d'envisager un départ cet été. Dans le dossier du Vélodrome, la municipalité phocéenne n'est pas réellement vendeuse, estimant que l'enceinte du boulevard Michelet appartient au patrimoine local, même si on le sait, les clubs les plus puissants en Europe sont propriétaires de leur stade. Frank McCourt va devoir être persuasif pour changer la donne dans ce dossier, mais l'homme d'affaires américain veut y croire.