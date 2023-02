L’OM peut faire oublier le 0-3 du PSG en 90 minutes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Trois jours après sa lourde défaite contre le PSG en Ligue 1 (0-3), l’OM a l’occasion de rebondir avec un quart de finale de Coupe de France.

Surclassé par le PSG dimanche soir (0-3), l’Olympique de Marseille peut rebondir dès mercredi avec un match crucial de Coupe de France. En quarts de finale, les hommes d’Igor Tudor affrontent Annecy (Ligue 2) au Vélodrome, une occasion en or de se qualifier pour les demi-finales. Malgré le faible prestige de l’adversaire, les supporters de l’OM ont répondu présent pour ce rendez-vous puisque plus de 60.000 billets ont déjà été vendus par le club phocéen pour la réception d’Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Et pour Fabrice Abriel, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, interrogé par La Provence, une qualification pour les demi-finales ferait directement oublier la terrible désillusion du match face au PSG.

La défaite du PSG oubliée dès mercredi soir ?

« Il n’y a pas eu de match alors que je m’attendais à l’inverse. Tout le monde se disait que l’OM avait la possibilité de revenir à 2 points et de mettre la pression sur le PSG. Paris a récupéré Mbappé ce qui change le profil de cette équipe avec plus de profondeur. Les absences de Gigot et Mbemba n’ont pas arrangé les affaires de l’OM. Ils ont perdu défensivement ce qui explique un tel écart dès le coup d’envoi. Je n’ai pas souvent été déçu à Marseille. Mentalement c’est plus facile de récupérer et de passer à la suite quand on enchaîne les matchs. Il faut juste garder à l’esprit que quand on perd on n’est pas les plus nuls. Et quand on gagne on n’est pas les meilleurs. Il faut rester mesuré récupérer et se focaliser sur le match suivant. Si l’OM se qualifie il y aura une demi finale en vue avec le tirage tout de suite après et un nouvel engouement. La défaite contre Paris serait alors oubliée » estime le champion de France 2010 avec Marseille. Reste maintenant aux coéquipiers d’Alexis Sanchez de faire le travail en battant Annecy en quart de finale. Marseille serait alors en demi-finale et nul doute que la Coupe de France deviendrait l’objectif n°1 de la fin de saison pour l’OM…