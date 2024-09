L'OM perd à Strasbourg, Marseille allume... DAZN

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a connu la première défaite de sa saison en Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg. De quoi agacer les fans et observateurs du club phocéen.

Les choses vont très vite dans le monde du football et l'OM peut une nouvelle fois s'en apercevoir. Alors que les amoureux du club sont persuadés que c'est l'année ou jamais pour rafler le titre en Ligue 1, surtout depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, la défaite de ce dimanche soir à Strasbourg a quelque eu climatisé tout le monde sur la Canebière. Cette soirée en Alsace a été un cauchemar à bien des égards. Notamment pour les fans de l'Olympique de Marseille qui regardaient la rencontre sur DAZN. Car en plus d'assister à la défaite de leur équipe, ils se sont plaints des choix du média...

DAZN va trop loin, Marseille n'a pas du tout aimé

Ces dernières heures, Le Phocéen n'a en effet pas hésité à mettre un bon coup de pression à DAZN, l'invitant à se recentrer sur ce qu'il se passait sur le terrain, en prenant l'exemple d'une action bien précise. « Hier soir, lors de la rencontre entre l'OM et Strasbourg, la réalisation de DAZN a pris quelques libertés surprenantes, décalant quelque peu le suivi du match. À plusieurs reprises, les caméras se sont attardées sur Adrien Rabiot, même après la reprise du jeu. En pleine action sur le terrain, les téléspectateurs se sont retrouvés à observer un plan prolongé sur Rabiot, loin de l’intensité du jeu en cours », déplore notamment le média pro-OM... Un autre moment est également évoqué, celui où DAZN a préféré montrer des joueurs de Strasbourg sur le banc, prêts à rentrer sur la pelouse et ce, alors que le jeu était en cours. Pas de quoi rabibocher les fans et internautes avec le nouveau détenteur des droits de la Ligue 1 en France, alors que le prix de son abonnement est toujours vivement contesté malgré les récentes promotions. Décidément...