L'OM panique et fonce sur Mory Diaw ‍!

Pau Lopez écarté, le gardien remplaçant blessé, l'OM a besoin de mettre quelqu'un dans les buts pour le premier match de la saison. Pablo Longoria multiplie les pistes.

A 10 jours de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas de gardien et cela commence à sérieusement inquiéter Pablo Longoria. Un souci légitime pour un club qui a décidé de se passer de Pau Lopez en l’envoyant à Côme, mais le transfert vers le club italien a capoté tout simplement parce que l’OM cherchait son remplaçant, sans parvenir à ses fins. Le temps commence à manquer alors que le gardien espagnol a été placé dans le loft, et ne peut donc même pas débuter la saison. La situation est pesante et cela provoque un gros vent de panique à Marseille. La preuve, les noms pleuvent ces dernières heures pour savoir qui pourrait rejoindre rapidement le club phocéen.

L'OM cherche finalement deux gardiens !

Rien que pour ce dimanche, l’OM a été annoncé en négociations avec Geronimo Rulli et Djodje Petrovic, l’un des nombreux gardiens de Chelsea que le club londonien a proposé à l’OM. Mais la solution pourrait venir de Ligue 1, ou du moins d’un gardien qui était encore dans l’élite la saison passée. Il s’agit de Mory Diaw, dernier rempart de Clermont qui a connu la relégation avec le club auvergnat. Selon La Minute OM, le club provençal a accéléré dans ce dossier et a contacté le joueur pour avoir son accord pour une arrivée à Marseille. Le convaincre de jouer au Vélodrome n’a pas été compliqué, puisque le football international sénégalais a beau avoir été formé au PSG, c’est un grand fan de l’OM. Mais à 31 ans, ce pur produit de la région parisienne manque toutefois clairement de référence pour postuler à une place de numéro 1 sous les ordres de Roberto De Zerbi, lui qui a évolué au sein de la réserve du PSG, mais aussi dans des clubs modestes au Portugal, en Suisse et à Plovdiv en Bulgarie avant de signer à Clermont en 2022.

Mory Diaw serait en tout cas un joueur qui ne ruinerait pas les finances marseillaises, puisqu’il est évalué à 2 millions d’euros. A priori, le poste de doublure était comblé par Ruben Blanco, mais ce dernier s’est blessé contre Sunderland, et pourrait être absent beaucoup plus longtemps que prévu. Voilà aussi pourquoi l’OM tire un peu dans tous les sens en ce qui concerne le poste de gardien de but pour la saison à venir.