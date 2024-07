L’OM paie 12 millions d’euros pour le Diaby 2.0

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif en ce début de mercato, l’OM a bouclé le transfert d’Ismaël Koné en provenance de Watford pour 12 millions d’euros. Un joli coup de la part du club phocéen avec l’international canadien de 22 ans.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille promet d’être mouvementé sous la direction de Roberto De Zerbi. Il faut dire que la saison 2023-2024 a été éprouvante et Pablo Longoria a bien l’intention de renouveler en grande partie l’effectif afin de tourner la page. En dehors de Balerdi et Aubameyang, tout le monde ou presque est à vendre et une grande partie de l’équipe sera donc renouvelée. Le mercato a commencé fort avec les signatures annoncées de Lilian Brassier (Brest) et d’Ismaël Koné (Watford). L’international canadien, qui dispute actuellement la Copa America aux Etats-Unis, va représenter un joli renfort pour Roberto De Zerbi et pour une somme raisonnable avec un transfert estimé à 12 millions d’euros en dehors des bonus. A n’en pas douter, l’OM a réalisé un joli coup en bouclant la venue d’Ismaël Koné et ce n’est pas Wilfried Nancy, son ancien coach à Montréal pendant un an et demi qui va dire le contraire.

Ismaël Koné et Lilian Brassier, encore 8 arrivées à l'OM !? https://t.co/7mCx4lUMxL — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2024

Interrogé par La Provence, le technicien estime que l’OM a eu le nez fin en s’attachant les services d’un joueur dont le profil lui rappelle un certain Abou Diaby. « L’incertitude qu’il instille chez l’adversaire quand il a le ballon est un vrai atout pour son équipe puisqu’il peut tout faire. Il a une sacrée capacité à accélérer sur les premiers mètres. En cela, il me fait penser à Abou Diaby, toutes proportions gardées. Il était tellement dominant qu’il jouait à plusieurs postes mais je l’ai replacé en 6 ou en 8. Ismaël est très bon dans la lecture du jeu et l’anticipation, c’est un athlète dans le duel, un beau bébé. Il est donc capable de récupérer des ballons, mais ce n’est pas Marcel Dib non plus (rires) » a analysé l’ancien entraîneur d’Ismaël Koné, dont la description du joueur va sans doute faire envie aux supporters de l’OM. Reste maintenant à voir le Canadien à l’oeuvre dans la cité phocéenne pour confirmer tout cela.