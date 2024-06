L'OM officialise un accord avec Roberto de Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé ce lundi soir un accord de principe avec Roberto de Zerbi. L'ancien entraîneur de Brighton sera bien sur le banc de l'OM la saison prochaine.

A force d'attendre la bonne nouvelle, les supporters de l'OM sont enfin récompensés. Cette fois, c'est certain, Roberto de Zerbi va bien succéder à Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur du club phocéen. Après dix jours de suspense, le coach italien et Pablo Longoria ont trouvé un accord et l'OM l'a rapidement officialisé. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club travaille actuellement avec l’ensemble des parties prenantes pour formaliser l’arrivée de l’entraineur italien, ainsi que celle de son staff, sur le banc de l’OM et préparer sa venue à Marseille lors des prochains jours », précise l'Olympique de Marseille dans un communiqué.