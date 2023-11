L’OM ne sera jamais vendu, McCourt se fait pigeonner

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'Olympique de Marseille aura-t-elle lieu un jour ? Non selon Romain Molina, pour qui Frank McCourt est totalement déconnecté de la réalité et demande une somme folle tout en étant victime des dirigeants du club provençal.

La vente de l’Olympique de Marseille est désormais évoqué chaque jour dans les médias français ou européen. De Canal+ à France Bleu en passant par The Independent ou Mundo Deportivo et plus récemment L’Equipe, l’idée de voir l’OM changer de propriétaire ne semble plus impossible à envisager. Mais les conditions sont-elles réunies pour permettre une telle opération ? Pas du tout à en croire Romain Molina, qui ne remet pas en cause un éventuel intérêt en provenance d’Arabie Saoudite. En revanche, le journaliste d’investigation affirme que Frank McCourt est totalement déconnecté de la réalité et attend une somme colossale pour vendre l’OM. Un montant que personne ne mettra, alors que son déficit se creuse chaque année à cause de filouteries sur les transferts, accuse Romain Molina dans un space sur Tweeter dans la nuit de jeudi à vendredi.

McCourt se fait avoir sur la valeur de l'OM

« La vente de l’OM, ça en est où ? Le dossier revient tout le temps. J’ai dit quelque chose depuis des mois et ça n’a jamais changé. Il y a une volonté de vente. Mais on a mis dans la tête de McCourt que l’OM valait 500-600 millions d’euros. Qu’il y croit ? Ok, mais il va garder son club un moment. Les mecs, ils font la chansonnette à Marseille. Bravo Longoria. Le transfert de Kondogbia, que McCourt le laisse passer, je dis que ce sont des génies. Je ne dis pas que c’est illégal, mais c’est immoral. C’est complètement immoral dans la manière dont ça a été fait. On fait surpayer McCourt et McCourt ne dit rien. C’est le pigeon de l’année, non de la décennie. Il ne comprend rien et ne voit rien et pense que l’OM vaut 500-600 millions d’euros. Ok, pas de problème », a balancé Romain Molina, habitué aux révélations fracassantes mais qui dévoile en tout cas le prix demandé par le propriétaire américain de l’OM pour espérer vendre le club.

Même si l’Arabie Saoudite possède une capacité d’investissement largement capable d’englober un tel rachat, imaginer le Prince Ben Salmane mettre quasiment le double de ce qu’il a dépensé pour racheter Newcastle, soit une formation de Premier League avec tout de même un passé glorieux, semble bien difficile à imaginer. Et comme l’explique le journaliste, si les conditions n’évoluent pas, l’OM n’est pas prêt de changer de mains et Frank McCourt risque de mettre encore pendant de longues années la main à la poche faire vivre l’OM.