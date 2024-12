L'OM ne quittera pas X, Elon Musk craint degun

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le Red Star a annoncé son départ définitif de X (anciennement Twitter). Mais l'OM a déjà fait savoir qu'il était hors de question d'en faire de même.

Depuis l'élection de Donald Trump, avec l'aide d'Elon Musk, certains ont décidé de tourner le dos au réseau social propriété du milliardaire américain, découvrant d'un seul coup que les coups étaient nombreux sur ce que l'on appelait avant Twitter. Cette semaine, c'est le Red Star qui a ainsi choisi de quitter X. Pour l'instant, le club de National est le seul à disparaître, et cela risque de le rester longtemps. Interrogé par L'Equipe, l'Olympique de Marseille a ainsi clairement fait savoir que sa place était également sur ce réseau social, le club phocéen ayant un très large public sur X. Pour l'OM, c'est un média comme un autre, et il n'y a donc aucune raison sérieuse de le quitter, même si Frank McCourt n'est pas particulièrement fan d'Elon Musk.

L'OM ne suivra pas le Red Star

Red Star is everywhere, but not on X anymore

Le @RedStarFC décide de se retirer de la plateforme sociale X ➡️ https://t.co/ha1JtzILoo pic.twitter.com/yvCM29sFUN — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 4, 2024

En réponse au quotidien sportif, l'Olympique de Marseille n'a pas laissé planer le doute. « À ce stade, l'OM n'envisage pas de quitter X. De par sa grande communauté en France et dans le monde, l'OM se doit d'être présent sur un maximum de plateformes afin d'être innovant et performant sur le digital, mais surtout avoir un lien direct avec ses supporters. Concernant X, si le club n'ignore pas les dérives observées sur ce réseau et reste attentif à la situation, il ne peut pas, aujourd'hui, délaisser ses 4,3 millions de fans en ne communiquant plus avec eux par ce biais au quotidien », fait remarquer le club phocéen, sachant que le réseau social censé concurrencer X n'en est qu'à ses balbutiements. Bluesky compte en effet un peu plus de 20 millions d'utilisateurs là où X en compte vingt fois plus. Et d'ailleurs, certains font remarquer que si le Red Star a quitté X, il n'a pas supprimé son compte, comme la plupart de ceux qui ont choisi de passer sur l'autre plate-forme. On ne sait jamais...