L’OM ne lâche pas cette piste à 30 millions d'euros

Par Eric Bethsy

Prudent sur le plan financier, l’Olympique de Marseille reste ambitieux dans son recrutement. Le club phocéen ne s’interdit pas de cibler des joueurs du calibre de Nicolo Fagioli. Et ce même si la Juventus Turin a fixé un prix élevé pour la vente de son milieu de terrain.

Avec l’Olympique de Marseille, on n’est pas à l’abri d’une nouvelle surprise sur le marché des transferts. Sans compétition européenne cette saison, avec les conséquences sportives et financières que cela implique, le club phocéen a su convaincre des joueurs confirmés tels que Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et le Français Adrien Rabiot. Alors qui sera le prochain ? Depuis quelques jours, on parle beaucoup de l’opportunité à saisir sur le dossier Paul Pogba.

Mais pour renforcer son entrejeu, l’Olympique de Marseille a davantage de garanties sur Nicolo Fagioli (23 ans). Le club phocéen est associé au milieu de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines. Une tendance de nouveau confirmée par le Corriere dello Sport. Le président marseillais Pablo Longoria y voit sans doute l’occasion de relancer un joueur peu utilisé chez les Bianconeri. Cette saison, l’international italien n’a débuté que sept matchs toutes compétitions confondues. Autant dire que l’entraîneur turinois Thiago Motta ne s’opposera pas à son départ.

Trop cher pour l'OM ?

L’opération s’annonce tout de même compliquée pour l’Olympique de Marseille. Aux dernières nouvelles, la Juventus Turin réclamait 30 millions d’euros pour son milieu sous contrat jusqu’en 2028. Connu pour sa capacité à réaliser de jolis coups, Pablo Longoria sait que les prix d’aujourd’hui ne seront pas ceux demandés en fin de mercato hivernal. Il n’empêche que les Marseillais devront composer avec la concurrence d’autres clubs intéressés, à commencer par Naples qui envisage un échange entre son attaquant Giacomo Raspadori et Nicolo Fagioli. L’Olympique de Marseille aura donc besoin d’un nouveau coup de maître de son président.