L'OM ne fait plus rire au mercato, Longoria frappe fort

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec les recrutements officiels de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et de Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions pour la saison prochaine avec l'objectif d'entrer dans une nouvelle dimension.

Habitué à rêver aux grands joueurs, l'OM, grâce à Pablo Longoria, a concrétisé ce souhait avec la signature de trois joueurs expérimentés. Le club phocéen a frappé fort lors de ce mercato estival et démontre qu'il sera un candidat sérieux au podium en Ligue 1 la saison prochaine. Marseille espère également pouvoir faire bonne figure en Ligue des Champions. Cela passe d'abord par une qualification en passant les tours préliminaires puis les barrages. Un long périple, mais qui semble encore plus abordable désormais, avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et de Pierre-Emerick Aubameyang. En attendant la probable signature d'Ismaïla Sarr, qui passera sa visite médicale lundi, Jonatan MacHardy trouve que l'OM change complètement de dimension avec ce recrutement et qu'il envoie un message impactant aux autres clubs, ou même aux potentielles recrues.

Le mercato de l'OM, c'est du niveau Ligue des Champions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Aubameyang, Renan Lodi, Kondogbia, ce sont trois recrues niveau Ligue des Champions. Ça reste des joueurs de calibre international auxquels Marseille ne pouvait même pas rêver il y a deux ans. Aujourd'hui, le club discute avec des joueurs confirmés, de niveau européen. Cet été 2023, c'est une vraie rupture par rapport aux autres mercato » a affirmé le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC Sport qui estime que l'OM a retrouvé son attractivité d'antan.

Marseille passe clairement un cap concernant son marché des transferts. Cela pourrait même permettre de convaincre d'autres joueurs européens confirmés de venir signer à l'OM, ce qui n'était pas envisageable il y a quelques saisons. Reste désormais à voir si sur un plan sportif, ce recrutement sera aussi concluant. On le saura très vite puisque Marseille jouera le 8 ou 9 août son match aller du 3e tour de qualification à la LDC, avec le match retour une semaine plus tard.