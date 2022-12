L’OM n’y arrive pas, Sampaoli est ravi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a gardé de bons souvenirs de son passage. L’Argentin a notamment apprécié sa collaboration avec le milieu Gerson qu’il aimerait récupérer au FC Séville cet hiver, en espérant que Flamengo ne le devance pas.

A ce rythme, Gerson n’est pas près de quitter l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, mécontent de son statut de remplaçant, veut quitter le club phocéen en janvier. Son père et agent Marcão avait confirmé ses envies d’ailleurs dans les colonnes de L’Equipe. Cela tombe bien, la direction olympienne y voit l’opportunité de rééquilibrer ses comptes, d’où l’autorisation donnée au Brésilien de retrouver son pays natal avant la trêve Coupe du monde. L’Olympique de Marseille espérait boucler son retour à Flamengo assez rapidement.

🚨 Après la réunion de mercredi, l'OM aurait accepté de reprendre les négociations avec Flamengo. Les dirigeants estiment qu'aucun club ne mettra 20 M€ pour Gerson. 🇧🇷#TeamOM #MercatOM



(@JulioMiguelNeto) December 15, 2022

Seulement voilà, les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre. Leurs positions sont très éloignées à cause des 20 millions d'euros exigés côté marseillais. Cette semaine, des sources brésiliennes affirmaient que les discussions avaient repris sans réelle évolution. Ce dont Jorge Sampaoli ne se plaindra pas. En effet, l’entraîneur du FC Séville se verrait bien relancer Gerson en Espagne. Le média Relevo confirme l’intérêt du technicien. On apprend néanmoins que le club andalou n’a pas les moyens de financer un tel transfert. D’ailleurs, le pensionnaire de Liga n’aurait pas activé cette piste jugée irréalisable.

Sampaoli suit le dossier Gerson

Pas de quoi enterrer les espoirs de Jorge Sampaoli. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille croit à un possible rebondissement, lui qui considère Gerson comme le remplaçant idéal d’Isco, parti pour quitter Séville cet hiver. Récemment interrogé sur la chaîne Twitch de son club, l’Argentin avait encensé plusieurs joueurs marseillais, y compris sa cible. « Payet, Gerson, Kamara, Saliba... Ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transmettre une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente », avouait Jorge Sampaoli, attentif à l’actualité phocéenne.