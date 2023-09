L’OM n'est plus un grand club, il accuse Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis que Pablo Longoria est président de l’OM, les entraineurs défilent : Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et maintenant Gennaro Gattuso.

Le mot « instabilité » revient beaucoup sur les lèvres des observateurs et des supporters de l’Olympique de Marseille ces dernières années. Et pour cause, tout en saluant le travail fourni par Pablo Longoria, qui a réussi à améliorer l’effectif phocéen au fil des années, de nombreux observateurs émettent régulièrement des critiques sur l’instabilité de l’OM. Au niveau des joueurs mais surtout au niveau des entraîneurs avec quatre coachs en deux ans et demi : Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et maintenant Gennaro Gattuso. Ex-directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet est revenu sur cette instabilité permanente à la tête du club phocéen dans les colonnes de La Provence.

OM: l'arrivée de Gennaro Gattuso à l'aéroport de Marseille pic.twitter.com/gH4iNJVIay — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 27, 2023

Selon lui, qui loue par ailleurs le mercato de Pablo Longoria, trop d’instabilité va faire stagner l’OM au niveau européen. « Comment peut-on changer un entraîneur chaque année, six ou huit joueurs et avoir quelque chose qui ressemble au Barça, au Real, au Bayern, à l’Ajax » s’interroge celui qui a également été entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « Il y a des entraîneurs qui ont des sensibilités différentes, vous amenez des joueurs qui ont des sensibilités différentes, vous ne pouvez pas avoir un ADN du club, ce n’est pas possible ».

Pablo Longoria critiqué pour son instabilité

Et quant à l’effectif de cette année, Nasser Larguet le juge très compétitif grâce au travail de Pablo Longoria. C’est maintenant aux joueurs de démontrer leurs qualités, malgré un contexte difficile. « Quand on fait venir des joueurs de cette qualité, qui sont faits pour l’Olympique de Marseille, c’est à eux de prendre leurs responsabilités sur le terrain. Le club et les dirigeants ont fait ce qu’ils avaient à faire sur le recrutement, maintenant les joueurs ont la responsabilité » a analysé Nasser Larguet, qui va maintenant attendre de voir comment les joueurs réagiront sous les ordres du nouvel entraîneur olympien Gennaro Gattuso.