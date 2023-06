L'OM n'est plus seul, Vitinha floppe aussi au Portugal

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le Portugal a raté son entrée dans l'Euro Espoirs en perdant 2-0 devant la Géorgie. Le constat est encore plus vrai pour Vitinha. L'attaquant de l'OM n'a convaincu son entraîneur que 45 minutes mercredi soir.

Une sortie de piste qui fait mal pour le Portugal. Dans un groupe périlleux avec la Belgique et les Pays-Bas, la Seleçao débutait l'Euro Espoirs face au petit poucet la Géorgie. Face au co-organisateur, la tâche s'annonçait simple pour le Portugal et son attaquant Vitinha. Mais, les Géorgiens ont surpris leur prestigieux adversaire en s'imposant 2-0. Un écart acquis dans une première mi-temps cauchemar pour les Portugais. La soirée a été encore plus difficile pour Vitinha, le Marseillais subissant un vrai désaveu de la part de son sélectionneur.

Vitinha à la rue aussi avec le Portugal

Ce dernier l'a sorti dès la mi-temps et l'a remplacé par le dénommé Henrique Araujo. Pas de problème physique, simplement un choix sportif. Il faut dire qu'en 45 minutes Vitinha a été pratiquement invisible. Il a peu pesé sur le match, ne réalisant qu'une frappe non-cadrée et pas vraiment très dangereuse. Ce coaching n'aura rien changé au destin portugais mais il sonne mal pour le joueur de l'OM.

Vitinha 🇵🇹 est sortis à la mi-temps avec les U21 du Portugal !! #TeamOM pic.twitter.com/6ywg3B9pPX — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 21, 2023

En effet, ce dernier reste très contesté sur la Canebière depuis son transfert à 32 millions d'euros l'hiver dernier. Avec seulement 2 buts en 16 matchs avec l'OM, Vitinha est très loin d'avoir justifié son onéreux transfert depuis Braga. Ce nouvel épisode vient donner du grain à moudre à ses détracteurs, lesquels affirment qu'il n'y arrive pas par manque de niveau et non par inadaptation à la Ligue 1, à Marseille, à Igor Tudor. A l'instar de sa sélection, il reste au moins deux matchs à Vitinha pour montrer son vrai niveau à l'Europe. Dans le cas contraire, l'attaquant s'expose à une vraie pression de la part du public de l'OM surtout que les échéances européennes arrivent très tôt cet été.