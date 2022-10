L’OM n’avance plus, un surprenant coupable désigné

Dans : OM.

Encore des points perdus pour l'OM en Ligue 1. Si les changements sont pointés du doigt de manière unanime, Romain Canuti accuse un attaquant d'avoir empêché l'OM de s'imposer facilement.

L’Olympique de Marseille se voyait offrir une magnifique occasion de recoller à la lutte pour le podium ce samedi soir. En dépit de quelques changements effectués par Igor Tudor, la formation phocéenne présentait son meilleur visage à Strasbourg avec une heure de jeu très convaincante. Avec deux buts d’avance, l’entraineur croate se permettrait de faire quelque peu tourner, et cela ne semblait pas préjudiciable puisque Strasbourg n’était clairement pas dangereux. Mais les Olympiens ont manqué plusieurs occasions de mettre la tête de leur adversaire sous l’eau, et ils l’ont payé très cher au moment de faire les comptes à la fin du match.

Suiveur attentif du match de son équipe préférée, Romain Canuti a dégoupillé en voyant Cengiz Under manquer une occasion toute faite en seconde période. Sur un service devant le but de Dimitri Payet, le Turc n’a plus qu’à pousser le ballon. Il y a certes un rebond capricieux qui l’empêche de finir correctement, mais à cette distance, il y avait moyen de mieux faire selon le journaliste du Phocéen, qui estime que cette occasion manquée a permis la « remontada » du Racing.

Under mange la feuille, ça fait mal

« On a un peu trop vite pensé que le match était gagné et à Tottenham. Et cela ne pardonne pas car en face il y a une équipe et un stade qui ne demandaient qu’à se réveiller. Je suis désolé de le dire, mais il y a pour moi Under qui a une occasion, ce n’est pas qu’une petite occasion. C’est une gros gros raté et ça se paye très cher. Derrière, on peut toujours éviter de se prendre ce but. Il y a 2-0 et une supériorité technique qui doit permettre de maitriser la rencontre. Les changements ne doivent pas tout changer à ce point », a déploré le journaliste sportif, pour qui l’OM aurait du se mettre à l’abri, sans pour autant expliquer la terrible faillite de la fin du match. C’est donc avec une confiance très réduite que Marseille va se préparer à recevoir le Tottenham de Harry Kane, et les occasions manquées de ce type pardonneront certainement encore moins.