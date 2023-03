L’OM n’attend rien de Vitinha cette saison

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé par l’entraîneur Igor Tudor, Vitinha connaît une adaptation difficile à l’Olympique de Marseille. Mais l’attaquant recruté cet hiver reste serein, tout comme la direction olympienne qui ne s’attend pas à le voir briller avant la saison prochaine.

Pas de panique pour Vitinha. Malgré le faible temps de jeu accordé par l’entraîneur Igor Tudor, qui ne l'a titularisé qu'une seule fois, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne montre aucune inquiétude. Ses proches ont relayé sa sérénité au quotidien régional La Provence. « Il n'y a pas de problème, rassurait son entourage vendredi. Il est toujours concentré et travaille dur. C'est une question d'opportunité, mais cela dépend de l'entraîneur. C'est un travailleur acharné et talentueux. Son heure viendra. »

🔹Vitinha et Nuno Tavares sont convoqués avec la sélection Espoirs portugaise ! 🇵🇹 #TeamOM pic.twitter.com/VD60LxYums — Infos OM (@InfosOM_) March 17, 2023

De son côté, Igor Tudor n’est pas non plus inquiet. Le coach de l’Olympique de Marseille estime simplement que le Portugais doit s’adapter sur le plan physique. « C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail, a commenté le Croate en conférence de presse. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat très physique, donc ce n'est pas simple. Ça prend un peu de temps et il en faut encore un peu. Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de matchs. »

Le vrai Vitinha seulement la saison prochaine ?

Quant à la direction, là encore, le discours est rassurant. Contacté par RMC, le club phocéen se dit serein et surtout patient avec Vitinha. Certains en interne estiment que la trêve internationale peut permettre à la recrue hivernale d’accélérer son adaptation. Mais les dirigeants pensent qu’il faudra plutôt attendre la saison prochaine pour voir l’ancien joueur de Braga montrer son talent sous le maillot marseillais. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille avait initialement prévu ce scénario en misant 32 millions d’euros (bonus compris) sur son transfert.