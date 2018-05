OM : L'OM zappe Thiago Mendes, un cador en profite

Dans : OM, LOSC, Mercato, Serie A.

Révélation du LOSC en début de saison, Thiago Mendes a connu plus de difficultés depuis l’arrivée de Christophe Galtier.

Néanmoins, le Brésilien reste l’une des valeurs marchandes les plus fortes de l’effectif des Dogues et un départ est donc tout à fait envisageable au mercato, selon les besoins financiers du LOSC, dont l’audition devant la DNCG se déroulera fin mai. Une chose est certaine : Thiago Mendes est courtisé, et les enchères pourraient grimper assez rapidement dans ce dossier, si l’on se fie aux informations du 10 Sport.

En effet, le média affirme que l’Inter Milan est revenu à la charge pour Thiago Mendes, six mois après avoir pris des renseignements au mois d’hiver. Pour rappel, le journal L’Equipe affirmait en décembre dernier que Rudi Garcia appréciait particulièrement le joueur et envisageait de passer à l’action pour le recruter lors du prochain mercato. Autant dire que c’est une concurrence XXL que l’OM va devoir affronter s’il veut s’attacher les services de Thiago Mendes. Néanmoins, il est précisé que « l’OM n’a pas bougé » sur ce dossier depuis cet hiver et que l’Inter est « à ce jour », l’écurie la mieux placée…