L’OM met une double claque à Rennes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est le monde à l'envers à Marseille, où Rennes s'attaque à un joueur important de la formation de Roberto De Zerbi. La réponse est sans pitié.

En grande difficulté à l’image de sa défaite de ce vendredi soir à Nice (3-2), le Stade Rennais mise beaucoup sur le mois de janvier pour se remettre d’aplomb. Sur le plan sportif bien évidemment, mais aussi au niveau du recrutement souhaité par les dirigeants bretons, avec l’appui de leur actionnaire François Pinault. Seko Fofana a déjà signé et malgré les turpitudes étranges de ce vendredi, Rennes espère toujours faire venir Brice Samba en provenance du RC Lens. Rien ne semble faire peur aux « Rouge et Noir », puisque le nom de Valentin Rongier est même sorti du bonnet de Jorge Sampaoli, qui rêve de récupérer un joueur qui était un cadre très important pour lui à l’OM.

Rennes ne lâchera pas le morceau

Lens-Rennes, une embrouille pour des frites et Pierre Bachelet https://t.co/tYlQQ7SNoO — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2025

L’ancien nantais arrive à un an et demi de sa fin de contrat, et signer un dernier gros contrat pourrait le tenter. Surtout qu’il a eu du mal cette saison à l’OM, avec son retour de blessure et un retour très progressif mais finalement convaincant dans l’effectif. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a clairement fait savoir que son polyvalent milieu de terrain était intouchable. « Rennes va devoir trouver un autre joueur, Rongier ne bougera pas », a ainsi fait savoir l’entraîneur italien, qui n’envisage pas une seule seconde de perdre un titulaire. Ce n’est en effet pas dans les habitudes de l’OM, surtout s’il n’y a pas de contrainte financière, ou d’offre d’un très grand club européen. C'est ce qu'a confirmé Mehdi Benatia, joint au téléphone par Frederic Massara, son homologue rennais, selon La Provence.

Marseille peut en plus de cela être rassuré par l’attitude de Valentin Rongier. L’intérêt de Rennes lui est ainsi remonté aux oreilles, mais l’ancien nantais ne compte pas quitter l’OM, lui qui avoue bien se sentir et être intéressé par l’idée de finir la saison avec la lutte pour le podium en point d’orgue. Deux refus donc qui devraient éloigner Rennes de cette piste provençale, même si la radio sportive précise que le club breton garde cette possibilité sous le coude pour la fin du mercato en fonction de ce qui pourrait se passer.