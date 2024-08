L’OM met à pied Chancel Mbemba ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Décision forte de l'OM qui a opté pour la mise à pied de son défenseur congolais, qui a refusé plusieurs offres au mercato. Ça chauffe à Marseille.

Depuis plusieurs semaines, Chancel Mbemba a vu son aventure à l’Olympique de Marseille prendre un autre tournant. Mis sur la touche par Roberto De Zerbi, il n’est plus dans les plans de l’OM qui souhaite le voir partir, l’ajoutant par conséquent à la liste des joueurs indésirables. La situation a cependant empiré ces dernières heures puisque selon les informations révélées par RMC Sport, l’OM a décidé de mettre à pied le défenseur central congolais, coupable d’un mauvais comportement avec un membre de l’équipe dirigeante du club phocéen proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Conséquence, il ne s'entraînera plus avec l’équipe professionnelle et comme si cela ne suffisait pas, son passage à l’OM va certainement s’arrêter puisqu’il ne portera définitivement plus les couleurs du club en attendant de trouver un nouveau point de chute à sa carrière. Cela faisait déjà quelques semaines que la tension était palpable, le défenseur central ne comprenant pas pourquoi son club lui forçait la main pour un départ dès cet été, alors qu'il a encore un an de contrat.