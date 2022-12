Luis Suarez quitte l’OM, accord à 8 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Six mois seulement après son arrivée à l’OM en provenance de Grenade, Luis Suarez a de grandes chances de repartir en Espagne.

Avec 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, Luis Suarez n’affiche pas vraiment les statistiques d’un grand attaquant à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le buteur colombien n’a pas non plus eu le temps de jeu nécessaire pour s’imposer durablement comme un joueur majeur de l’équipe d’Igor Tudor. Confronté à la concurrence démentielle d’Alexis Sanchez mais également de Bamba Dieng, réintégré à l’équipe après un été mouvementé, Luis Suarez n’a pas réussi à se faire sa place. Certains de ses gros ratés, notamment en Ligue des Champions, ont agacé le staff de l’OM, qui ne lui a accordé quasiment aucun temps de jeu lors des derniers matchs avant la Coupe du monde. Le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier prochain et de toute évidence, l’ancien attaquant de Watford et de Grenade ne sera pas retenu par Pablo Longoria en cas de belle proposition.

Luis Suarez prêté avec obligation d'achat par l'OM ?

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le départ de Luis Suarez est en passe de se conclure. En effet, un accord serait quasiment trouvé entre l’Olympique de Marseille et Almeira, actuel 14e de Liga et qui cherche un buteur pour renforcer son effectif. L’opération a de grandes chances de prendre la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. Le tarif de cette option d’achat se monte à 8 ME selon Fabrizio Romano. Un montant mitigé dans la mesure où Pablo Longoria a tout de même lâché près de 10 millions d’euros pour recruter Luis Suarez l’été dernier. A noter que l'option serait levée automatiquement si Almeria venait à se maintenir en Liga en fin de saison. Dans le cas contraire, le Colombien rentrerait à l'OM. Ces derniers jours, le nom de l’attaquant marseillais de 24 ans était également associé à Cadix, Valladolid et Elche. Des clubs espagnols, un pays dans lequel Suarez a une belle cote grâce à son passage réussi du côté de Grenade avant son départ pour Marseille.