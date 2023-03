L’OM menacé dans le dossier Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir d’Alexis Sanchez sera l’enjeu majeur du prochain mercato à l’OM, dont le président Pablo Longoria espère prolonger l’international chilien. Mais sa réussite à Marseille éveille déjà de l'appétit.

L’été dernier, Pablo Longoria avait surpris tout le monde en attirant un joueur du calibre d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat après sa résiliation avec l’Inter Milan, l’international chilien a accepté de relever le défi marseillais… à quelques conditions. Contractuellement, il ne s’est engagé que pour une saison, la seconde étant en option. Et pour que Sanchez s’engage avec l’OM jusqu’en juin 2024, il faut que le joueur et le club trouvent un accord. Il a été convenu dès le départ que les deux parties se rencontreront à la fin de la saison pour discuter de l’avenir d’Alexis Sanchez. Compétiteur dans l’âme, l’ex-attaquant du Barça souhaite que Marseille se renforce pour faire bonne figure en Ligue des Champions et titille le PSG pour le titre de champion de France. Si ce n’est pas le cas, alors Alexis Sanchez pourrait faire le choix de quitter la Provence.

Galatasaray menace l'OM dans le dossier Alexis Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Une situation que certains clubs observent avec la plus grande attention. Selon les informations du média turc Aksam, c’est notamment le cas de Galatasaray. Le club turc, pas habitué à payer de grosses indemnités de transfert mais qui distribue régulièrement de gros salaires, est à l’affût et aimerait réaliser le très gros coup avec la signature d’Alexis Sanchez. Ce dossier dépend par ailleurs de la situation d’un certain Mauro Icardi, prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray et qui réalise une belle saison en Turquie. L’idée numéro une des dirigeants turcs est de conserver Mauro Icardi et si c’est le cas, alors la piste Alexis Sanchez pourrait être abandonnée. En revanche, si l’Argentin revient au PSG ou s’il signe dans un autre club cet été, Galatasaray fera de Sanchez sa priorité absolue sur le marché des transferts. Une première menace sérieuse pour l’OM, qui savait qu’en relançant de la sorte Alexis Sanchez, auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, il attirerait certains courtisans de l’international chilien.