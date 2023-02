L'OM meilleure équipe en 2023, le PSG est dépassé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Deux semaines après sa défaite contre l'OM en Coupe de France, le PSG se prépare une nouvelle fois à se déplacer dans la cité phocéenne pour affronter son rival marseillais. Dans une forme étincelante en 2023, Marseille est considérée comme l'une des meilleures équipes françaises cette année.

Après 24 journées de Ligue 1 disputées, le PSG n'est pas assuré de terminer champion. Malgré un départ canon, le club de la capitale a récemment lâché beaucoup de points en championnat. Ce qui a profité à l'OM pour revenir à 5 longueurs de son rival. Le classique de ce dimanche pourrait être un tournant dans la saison 2022/2023. Si Paris parvient à s'imposer à Marseille, le PSG se rapprochera d'un onzième sacre national, un record. Néanmoins, si l'OM arrive à rééditer son exploit de la Coupe de France, la course au titre sera complètement relancée. Les Parisiens viennent de s'incliner contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et subissent de nombreuses blessures et polémiques internes. Une aubaine pour l'OM qui a l'opportunité de porter le coup de grâce aux Parisiens. Pour Eric Huet, le PSG doit se méfier car avec Monaco, l'OM est la meilleure équipe française en 2023.

L'OM meilleure équipe de la Ligue 1 en 2023 ?

« Oui, (Marseille est la meilleure équipe de France en 2023, NDLR) avec Monaco. À égalité. Monaco est l'adversaire qui a le plus fait de mal à Marseille sur sa propre pelouse. Monaco monte en puissance en ce moment. Mais c'est vrai que Marseille a des chiffres incroyables. 52 points, c'est le plus haut total de l'histoire du club après 24 journées de championnat. 16 victoires, c'est le plus haut total depuis la saison 1990/1991. Je me demande qui aura la condition physique la plus optimale sur la durée entre Marseille et Monaco. Pour l'instant Marseille est devant » a confié le journaliste sportif sur Europe 1. Celui qui se revendique supporter de l'ASM estime que le titre honorifique de meilleure équipe française en 2023 se joue entre Marseille et Monaco. Paris a du souci à se faire car les Monégasques ne sont qu'à sept points du leader et viennent de les renverser il y a dix jours. Le classique entre l'OM et le PSG pourra donner des indices sur l'identité de la meilleure équipe de la Ligue 1 cette année.