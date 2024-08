L'OM manque de classe au mercato

Dans : OM.

L’OM procède à un grand ménage cet été, au point de créer un loft. De nombreux joueurs sont priés de quitter le club mais des proches de certains joueurs concernés critiquent l'attitude des dirigeants marseillais à leur égard.

A un mois de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille est d’assez loin le club français le plus actif sur le marché des transferts. Mais le club phocéen, qui reprend sa saison dans deux semaines à Brest en Ligue 1, va devoir accélérer. En attendant de boucler d’autres recrues, l’OM doit se séparer de plusieurs éléments qu’il considère depuis plusieurs semaines comme étant indésirables pour alléger sa masse salariale. Certains du fameux loft ont déjà quitté le club, et c’est le cas de Ndiaye, Gueye, Clauss en attendant ceux de Sarr, Lopez, Gigot, Amavi ou encore Mbemba, qui s’entraînent avec la réserve. Cependant, les méthodes employées par la direction marseillaise ne plaisent pas, notamment Pape Gueye qui avait laissé un message énigmatique sur Instagram après sa signature à Villarreal : «Les dirigeants de club qui font sortir de fausses informations pour salir l’image d’un joueur qu’ils veulent voir partir, surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain», avait-il écrit en visant probablement son ancienne direction.

A l’OM, les histoires d’amour finissent souvent mal

L’un des joueurs poussés vers la sortie et qui a suscité l’indignation chez les supporters de l’OM est Chancel Mbemba. Le défenseur congolais ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi et est désormais considéré comme un lofteur. Samuel Gigot, de son côté, est un amoureux de l’OM et a également rendu des services l’an passé, est dans la même situation. Pour La Provence, des proches de certains joueurs concernés par ce loft ont témoigné et estiment que ceux-ci méritent un meilleur traitement : « Leurs conditions d’entraînement sont un peu spéciales et très ingrates. Ils ne l’auront pas à l’usure mais ça rappelle, et c’est triste, que les belles histoires se terminent rarement bien dans le foot. Ça manque de classe ». Pas autorisés à s’entraîner avec l’équipe professionnelle, les lofteurs doivent trouver une porte de sortie, et ne seront bien sûr pas retenus par leur direction. Des dirigeants qui ne leur font aucun cadeau. Les joueurs ont jusqu’au 30 août pour trouver preneur, où ils seront à la disposition de la réserve de Jean-Pierre Papin pendant l’intégralité de la saison.