L'OM lui a vendu un buteur timide, ça grince des dents

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Révélation de l'OM la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Bamba Dieng, récemment transféré à Lorient, a du mal à se montrer efficace sous ses nouvelles couleurs. Son transfert pose déjà question.

Recruté pour 10 millions par Lorient, afin de pallier le départ de Terem Moffi, parti à l'OGC Nice, Bamba Dieng ne donne pour le moment pas une grande satisfaction aux Merlus. Le Sénégalais n'a inscrit que 2 buts en 10 matchs disputés sous les couleurs de l'actuel 10e de la Ligue 1. Considéré comme indésirable par Igor Tudor et le staff marseillais en début de saison, Dieng a été l'un des gros feuilletons de l'été dernier à l'OM. S'il est désormais bien un joueur de Lorient, l'attaquant de 23 ans semble avoir perdu tout le mordant dont il a fait preuve l'année dernière en championnat, avec Marseille. À l'occasion de son édition de ce dimanche 9 avril, l'Équipe a contacté Jean-Marie David, l'un des adjoints de Régis Le Bris qui s'est exprimé sur la période compliquée traversée par le vainqueur de la CAN 2022.

Dieng sait qu'il peut mieux faire

« Il doit être acculturé au projet de jeu et de vie de la part de tout le groupe, et si c'est quelqu'un de plutôt introverti, il s'est très bien adapté. Et comme il a manqué de temps de jeu à l'OM, il doit retrouver des repères sur le plan physique, tactique, dans le jeu, avec ses partenaires. Il avance. On demande beaucoup de courses à nos attaquants, pour étirer les lignes, créer des espaces, mais aussi de faire des efforts défensifs, tout en conservant de la fraîcheur et de la lucidité. Il sait qu'il peut mieux faire, mais on ne peut pas faire du copier-coller avec ce qu'il faisait auparavant », a déclaré le membre du staff lorientais sur la difficulté d'adaptation du natif de Pikine. Lié à Lorient jusqu'en juin 2025 avec deux années supplémentaires en option, Bamba Dieng sera attendu au tournant la saison prochaine afin de justifier le montant investi par le club breton. Sinon, le FC Lorient, qui a besoin d'un finisseur pour son jeu léché et rapide, devra se poser les bonnes questions.