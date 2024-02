L'OM le vire, Gattuso se frotte les mains

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Licencié ce mardi 20 février de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso va devoir trouver une nouvelle destination pour rebondir. Cela ne devrait vraiment pas tarder.

Avec un bilan de 9 victoires, 8 matchs nuls et surtout 7 défaites, Gennaro Gattuso ne va pas laisser une grande trace dans la mémoire des supporters marseillais. Le club de la cité phocéenne est seulement neuvième de la Ligue 1, avec uniquement 30 points inscrits. Également éliminé de la Coupe de France, l'OM traverse une véritable crise sportive. Jean-Louis Gasset sera le nouveau coach de Marseille, jusqu'à la fin de la saison au moins. Pour Gennaro Gattuso, il va falloir rebondir après deux expériences consécutives ratées, à Valence et donc à l'OM. Toutefois, d'après les informations de Nicolò Schira, l'ancien milieu de terrain se place pour devenir le futur entraîneur du Torino, après le départ de l'actuel coach Ivan Juric.

Viré par l'OM, Gattuso retrouve la Serie A

Rino #Gattuso has been offered to #Torino as possible Ivan #Juric’s replacement for the next season. #Juric’s contract expires in June 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 19, 2024

« Gennaro Gattuso a été proposé au Torino comme remplaçant possible d'Ivan Juric pour la saison prochaine. Le contrat de Juric expire en juin 2024 » affirme le journaliste, spécialiste sur le mercato italien, sur son compte X (ex-Twitter). Le Torino est dixième de la Serie A et devrait assurer son maintien sans trop de problèmes. Mais Ivan Juric vise plus haut et a d'ores et déjà annoncé que si le club de Turin ne parvient pas à accrocher une place européenne, il partira librement, à la fin de son contrat. Et c'est donc Gattuso qui est pressenti pour prendre la relève du Croate. Après l'AC Milan et Naples, Ringhio a la possibilité de faire une nouvelle apparition sur un banc d'une équipe italienne. Gennaro Gattuso ne restera pas longtemps au chômage, il a déjà trouvé sa probable future destination et peut même discuter librement avec les dirigeants du club du Piémont vu qu'il est désormais libre de tout contrat.