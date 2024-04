L’OM lance un appel au gouvernement français

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'est pas content et le fait savoir par rapport à l'interdiction de déplacement imminente de ses supporters et ceux du Benfica Lisbonne pour les matchs de Coupe d'Europe à venir.

A l’approche de la double confrontation face au Benfica Lisbonne, l’Olympique de Marseille a décidé de prendre la parole ce dimanche soir pour protester contre la décision des autorités d’interdire le déplacement des supporters portugais ce jeudi, avec la réciprocité qui risque d’être de mise au retour. Ces matchs sans supporters visiteurs irritent au plus haut point les dirigeants marseillais, qui ont pris la parole pour que les décideurs de notre pays, ainsi qu’au Portugal, ne prennent pas des décisions à l’encontre de l’intérêt général.

Communication de l’Olympique de Marseille et du SL Benfica



L'Olympique de Marseille et le @SLBenfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l'UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs.

Plus d’infos 👉… pic.twitter.com/Az7DdugtWB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 7, 2024

« L'Olympique de Marseille et le SL Benfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l'UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs, à la fois lors du match aller, le jeudi 11 avril, à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, et lors du match retour, le 18 avril, à l'Orange Vélodrome. En relation avec l'UEFA et les autorités, les deux clubs travaillent en étroite collaboration pour remplir tous les critères et garantir les standards d'organisation les plus élevés en matière de sécurité. (…) L’OM et le Benfica sont deux clubs historiques du football européen qui ont un immense respect l’un pour l’autre et lancent donc cet appel commun afin que toutes les parties prenantes puissent relever, ensemble, ce défi », a notamment fait savoir le club olympien, pour qui il n’y a aucun raison que ces interdictions ne tombent. Il reste bien évidement à savoir si cela aura un quelconque effet vers une décision qui semblait, en fin de semaine dernière, quasiment inéluctable.