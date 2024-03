L'OM laissera le Vélodrome pour du hockey sur glace ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A Marseille le football prend une énorme place, mais il n'y a pourtant pas que ce sport qui brille dans la cité phocéenne. L'équipe locale de hockey sur glace attire les foules et pourrait débarquer au Vélodrome.

Rien n'est encore officiel et si cela doit se concrétiser ce sera l'hiver prochain, mais il se pourrait bien qu'en plus des matchs de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome accueille au moins une rencontre de la Ligue Magnus, l'équivalent de la Ligue 1 pour le hockey-sur-glace. En effet, Marseille a une équipe dans ce championnat, les Spartiates, et si cette formation est actuellement cinquième dans une compétition réunissant douze équipes, elle attire un public de plus en plus nombreux au Palais Omnisports Marseille-Grand Est, soit en moyenne 4.000 spectateurs par rencontre, alors que le club marseillais n'en est qu'à sa première saison dans l'élite. Alors, l'idée de décentraliser un match la saison prochaine est dans l'air.

Un record grâce à Marseille et au Vélodrome ?

Le pape François arrive à Marseille pour faire des miracles https://t.co/HzwkxYgg6O — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2023

Selon le Journal du Dimanche, l'idée serait de battre le record d'affluence pour un match de hockey sur glace en France. « L’idée d’un Winter Game fait son chemin dans les coursives du Vélodrome. L’enceinte pourrait accueillir en fin d’année un match des Spartiates et attirer une affluence record en France pour mettre en lumière un sport encore peu médiatisé », révèle l'hebdomadaire. L'Olympique de Marseille, qui n'est pas propriétaire du Vélodrome, n'aura pas son mot à dire, même s'il est évident que les organisateurs de ce match de hockey ne retiendront pas une date qui serait en concurrence avec une rencontre de Ligue 1, de Coupe de France ou d'une coupe européenne. Tout cela doit encore être finalisé, même si l'idée de transformer pour un soir le Vélodrome en patinoire géante est plutôt originale, quelques mois après en avoir fait une église XXL pour recevoir le Pape François.