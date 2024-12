L’OM laisse le titre de champion au PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est-il capable d'en profiter si jamais le PSG venait à s'écrouler en Ligue 1 ? La réponse est probablement oui mais en Provence, on n'y croit pas une seconde.

Ce week-end, l’OM a repris deux points au PSG. La victoire face à Monaco combinée au match nul à domicile des Parisiens contre Nantes a permis ce léger recollement. Il y a encore sept points d’écart entre les deux formations, qui se retrouvent aux deux premières places de la Ligue 1. Mais le club francilien n’est pas dans la forme de sa vie. Si cela suffit bien souvent pour faire l’affaire en championnat, les résultats catastrophiques en Ligue des Champions pèsent sur le moral des troupes, et créent des dissidences dans le groupe. De quoi créer des remous sur les prochains matchs, et notamment celui à venir vendredi contre Auxerre ? Et si l’OM, enfin conquérant à domicile et si efficace à l’extérieur, se mettait à croire à une folle remontée ? Ce n’est pas la tendance dans la cité phocéenne, du moins dans les colonnes de La Provence.

Le PSG hors d'atteinte, la Provence a tranché

Le quotidien local, invité à se pencher notamment sur la belle affiche de Coupe de France qui verra Saint-Etienne affronter Marseille, estime tout simplement que cette compétition est la seule chance de voir l’OM remporter un titre cette saison. Même sans Coupe d’Europe face à un PSG qui fait beaucoup moins peur, la Ligue 1 est hors de portée. « Il vaudrait mieux terminer l’année sur une bonne note puisque la coupe, que l’OM n’a pas remportée depuis 1989, semble, a priori, la seule possibilité pour le club de soulever un trophée tant le PSG paraît intouchable en championnat (7 points d’avance) », a ainsi confié le journaliste de La Provence Ludovic Ferro.

Seule certitude, le début de saison a visiblement marqué les troupes à Marseille. Après un départ canon, le titre était sur toutes les lèvres face à un PSG sans Mbappé qui semblait contestable pour une fois. Ce n’est plus la tendance et l’OM se fait petit avec déjà sept points de retard après 13 journées, l’idée étant plus de sécuriser une place sur le podium que de fanfaronner sur la course au titre en Ligue 1.