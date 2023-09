L’OM lâché par quatre joueurs, les noms tombent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La saison a très mal débuté pour l’Olympique de Marseille, qui a perdu pied dès le premier écueil avec son élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panthinaïkos. Et depuis, les choses ne s’améliorent pas, avec une équipe moribonde en championnat, un entraineur qui claque la porte, un président malmené et au bord du départ, ainsi que des joueurs qui manquent clairement de repères. De nombreux cadres sont partis récemment, à l’image de Dimitri Payet et de Matteo Guendouzi, et cela se voit sur le rendement et le comportement de l’équipe. Pour Bernard Pardo, ancien milieu de terrain hargneux de l’OM, il manque clairement des hommes capables de porter l’équipe sur le plan mental. Certains essayent, et d’autres ont lâché l’affaire, ne sont pas exemplaires et surtout ne parviennent pas à réveiller leurs coéquipiers. Il s’agit selon Bernard Pardo de Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi.

« Des joueurs doivent prendre la place laissée par d’autres. Là, personne ne s’affirme. Rongier notamment est un très bon joueur mais il n’est pas le patron. On ne te met pas capitaine juste pour porter un brassard, c’est à lui de remettre le navire à flot. Clauss se démène, Lopez aussi mais certains comme Mbemba, Balerdi. Aubameyang ou Vérétout ne sont pas dans cette optique-là, c’est dommage, ils doivent être plus présents. À mon époque, je pouvais passer au travers mais il y avait un, deux, trois collègues qui nous tiraient vers le haut. Là, il n’y en a pas un qui a sorti la tête de l’eau. Ce n’est pas un scandale de perdre à Paris mais pas de cette façon. Le supporter de l’OM laisse passer beaucoup de choses aux joueurs mais pas de baisser les bras. J’espère qu’ils vont se ressaisir ».