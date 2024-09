L’OM joue le titre, Longoria remercie son bras droit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un mercato ambitieux cet été, et Adrien Rabiot est la cerise sur le gâteau en ce mois de septembre. Dans l’ombre, un homme a oeuvré pour offrir un effectif compétitif à Roberto De Zerbi.

Ces dernières semaines, le président Pablo Longoria et l’entraîneur Roberto De Zerbi sont régulièrement mis en avant par les observateurs, l’un pour son mercato ambitieux et l’autre pour les excellents résultats de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Mais si des joueurs tels que Mason Greenwood, Elye Wahi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot ont signé à l’OM, c’est aussi grâce à Mehdi Benatia. Conseiller sportif de Pablo Longoria en Provence, l’ancien défenseur de l’AS Roma et du Bayern Munich est un pion essentiel dans l’organisation marseillaise.

OM : Les premiers mots de Rabiot après sa signature https://t.co/lEkjsDMbAH — Foot01.com (@Foot01_com) September 16, 2024

Souvent à la manoeuvre pour convaincre les joueurs ciblés, l’ex-capitaine de la sélection marocaine a été décisif dans le choix d’Adrien Rabiot, comme l’a reconnu l’international français dès son arrivée à Marseille lundi soir. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a souhaité rendre un bel hommage à Mehdi Benatia et a fait savoir que selon lui, ce mercato XXL réalisé par l’OM devait permettre au club phocéen de viser le titre en Ligue 1. « Bravo à l’OM. Bravo à Medhi Benatia d’avoir pensé à Adrien Rabiot et d’avoir trouvé un accord avec le joueur et sa maman, qui est son agent. Je n’y croyais pas. Quand tu vois au début du mercato tous les clubs qu’il pouvait y avoir sur Adrien Rabiot » a confié Jérôme Rothen avant de conclure.

Rothen estime que l'OM va jouer le titre

« On nous a dit qu’il a été trop gourmand pour aller à Milan ou Manchester United. Ces clubs-là n’ont pas voulu lui donner financièrement ce qu’il réclamait, donc il est resté sans club. Là, il y a une opportunité qui s’ouvre. L’OM a saisi cette opportunité parce qu’ils voulaient se renforcer » a salué le consultant de RMC, très élogieux envers Mehdi Benatia et les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir comment Roberto De Zerbi parviendra à faire performer cet effectif sur le terrain mais il est clair que sur le papier, l’OM a fière allure et c’est en grande partie grâce au travail réalisé durant tout l’été par Mehdi Benatia, lequel s’avère de plus en plus précieux pour soulager Pablo Longoria, lequel a géré le mercato de l’OM en solo ou presque pendant plus de deux ans avant la venue de son nouveau bras droit.