L’OM joue le titre et l’assume, le PSG tremble

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vainqueur à Clermont samedi soir (0-2), l’OM a profité de la défaite du PSG à Monaco pour revenir à cinq points du club parisien.

La course au titre bat son plein en Ligue 1. En effet, l’Olympique de Marseille ne compte plus que cinq points de retard sur le PSG, après la défaite des hommes de Christophe Galtier en Principauté samedi, quelques heures avant le succès de l’OM sur la pelouse de Clermont. Solidement installée à la deuxième place de la Ligue 1, l’équipe d’Igor Tudor peut rêver d’un authentique exploit en fin de saison avec un titre de champion de France. Ce qui est certain, c’est que l’OM doit arrêter d’avancer masqué et doit assumer pleinement ses ambitions dans cette seconde partie de saison. Consultant pour Prime Video, l’ancien milieu de terrain marseillais Bruno Cheyrou s’est livré dans La Provence sur les chances de titre de Marseille. Et pour le consultant, il est clair que les coéquipiers d’Alexis Sanchez doivent croire en leurs chances de réaliser l’énorme exploit de détrôner le PSG.

L'OM a tout pour faire chuter le PSG

« Sur ce que je vois, cette équipe peut viser très haut. Il reste trois mois et demi de compétition et l'OM est dans la course au titre, il ne faut pas se cacher. Vu la mauvaise période du PSG, c'est possible. Je n'ai qu'une seule interrogation : les joueurs peuvent-ils mettre la même intensité jusqu'à la fin de la saison ? C'est tellement impressionnant » a livré Benoit Cheyrou, convaincu que si Marseille tient ce rythme physiquement, alors tout est possible dans la course au titre. Pour rappel, l’équipe d’Igor Tudor ne disputera pas de coupe d’Europe lors de la seconde partie de saison, un argument de taille dans la course au titre pour l’OM, qui pourrait bien être capable de maintenir cette intensité jusqu’à la fin de la saison. D’autant que cet hiver, Marseille s’est renforcé et dispose d’un banc cinq étoiles avec Payet, Ounahi ou encore Vitinha. De bonnes raisons de croire que l’OM peut titiller le PSG jusqu’à la 38e journée.