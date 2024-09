L'OM insulté sur la chaîne L'Equipe, aucune excuse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La Chaîne L’Equipe s’est offert une polémique après la « bafouille » de l’un de ses chroniqueurs dans l’émission L’Equipe de Choc, qui a provoqué la colère des supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

En janvier 2021, La Chaîne L’Equipe faisait déjà scandale après un lapsus de son chroniqueur Giovanni Castaldi. Au cours d’un débat sur l’Olympique de Marseille, le journaliste a lâché un malheureux « OMerde » qui lui a valu des semaines d’insultes en tout genre sur les réseaux sociaux. Depuis, l’affaire est oubliée et Giovanni Castaldi a même pris du galon sur La Chaîne L’Equipe, où il suit l’Equipe de France et où il est parfois à la présentation de certaines émissions. Dans la communauté marseillaise, plus personne ne lui en tient rigueur par ailleurs. Mais en ce qui concerne La Chaîne L’Equipe, la défiance des supporters de l’OM va repartir de plus belle.

Donc maintenant ça insulte l’OM « L’OMerde » normal sur un plateau télé qui parle d’actualité footballistique.



On comprend mieux l’acharnement médiatique contre Benatia. pic.twitter.com/TjOQCCoAwf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 26, 2024

Et pour cause, lors de l’émission « L’Equipe de Choc » ce jeudi présentée par France Pierron, le chroniqueur Grégoire Noally a fait exactement le même lapsus que celui réalisé par Giovanni Castaldi il y a trois ans. En lâchant un « OMerde » volontaire ou pas, on l’ignore, le journaliste a provoqué la furie des réseaux sociaux et des supporters de l’OM.

L’affaire a pris de telles proportions que la présentatrice de l’émission France Pierron a été sollicitée en personne et des excuses lui ont été demandées. Ce à quoi la journaliste a répondu de manière très cash. « On s’excuse pas pour une bafouille » a-t-elle publié sur son compte X officiel. Pas vraiment de quoi calmer les supporters marseillais, lesquels ne croient pas en la bafouille involontaire et sont persuadés qu’il s’agit ici d’un nouveau manque de respect avec une insulte préparée à l’encontre du club olympien

Les supporters de l'OM révoltés

« Faudra pas bafouiller quand tu verras tes futures audiences », « Vous allez donc dormir avec la honte merci madame Pierron », « Vous bafouillez souvent sur l'équipe tv », « Pas grave, personne ne vous regarde de toute façon » ou encore « Une bafouille ? Ahaha le culot ! Bizarrement ça fait la deuxième fois concernant le même club. Par contre quand ça parle du PSG personne bafouille » peut-on lire sur les réseaux sociaux, au milieu de messages beaucoup plus grossiers et insultants à l’encontre de la chaîne et de ses journalistes. Reste maintenant à voir si l’OM et La Chaîne L’Equipe réagiront de manière officielle alors que cette polémique prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux depuis le dérapage survenu jeudi en fin d’après-midi.