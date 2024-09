OM ‍: Un comportement scandaleux, il est très déçu par Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Écarté des plans de l’équipe première, Chancel Mbemba ne portera plus, sauf retournement de situation, le maillot de l’OM. Son ancien sélectionneur en Afrique n’apprécie pas le comportement de Pablo Longoria envers le défenseur central.

L’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec quatre succès et un match nul en cinq rencontres, l’OM est dans le wagon de tête avec le PSG et Monaco. Joueur ayant fait les frais de l’arrivée de l’entraîneur italien, Chancel Mbemba a été placé dans le loft en début de saison mais a été l’un des seuls joueurs écartés à ne pas avoir trouvé preneur malgré un intérêt d’équipes d’Arabie Saoudite. Réintégré à l’effectif professionnel, l’international congolais est malgré tout en froid avec sa direction qui l’a mis à pied pour des propos irrespectueux envers un membre de la direction phocéenne, puis il a été convoqué pour un entretien le 23 septembre dernier qui peut conduire à des sanctions. Ancien sélectionneur de Mbemba en République Démocratique du Congo, Claude Le Roy a condamné l’attitude de l’OM envers le joueur.

Le Roy critique Longoria sur la gestion de Mbemba

Foot: le Congolais Chancel Mbemba, de l’Olympe au statut d’indésirable à l’OM https://t.co/mLI1rt4BBM pic.twitter.com/ow1A1OMzVX — Afrique Foot (@Foot_Afrique) September 26, 2024

L’entraîneur français, qui a été le premier à avoir fait confiance à l’ancien du FC Porto en sélection en 2012, s’est indigné du comportement de Pablo Longoria avec celui que l’Espagnol avait fait venir en 2022 : «C’est invraisemblable d'arriver à une telle situation. Chancel, c'est quelqu'un d'extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner. Ce comportement de l'OM à son égard est indigne. Cela m’étonne même de quelqu’un comme Pablo Longoria, une telle attitude. Ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus que le fric qui compte et que l’humain, on l’oublie complètement», a-t-il affirmé selon des propos recueillis par le média RFI. Alors qu’une réconciliation paraît à ce stade inenvisageable entre les deux parties, le joueur, sous contrat jusqu’en 2025, n’est pas disposé à faire de cadeau à sa direction et se tient prêt à honorer ses derniers mois de contrat si besoin. Une guerre de nerfs entre Mbemba et Longoria a débuté. Ne reste plus qu’à savoir lequel des deux craquera en premier.