L'OM galère pour rattraper l'erreur Malinovskyi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Plutôt décevant après son arrivée l’hiver dernier, Ruslan Malinovskyi n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Marcelino. L’Olympique de Marseille tente de pousser le milieu offensif vers la sortie, le tout sans perdre d’argent. Mais les négociations ne sont pas simples.

Efficace dans son recrutement, avec des renforts de qualité, l’Olympique de Marseille connaît moins de réussite en ce qui concerne les départs. C’est pourtant une nécessité pour le président Pablo Longoria qui ne peut plus compter sur un réinvestissement de la part du propriétaire Frank McCourt. Afin de rééquilibrer les comptes, le club phocéen cherche toujours un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Cengiz Ünder. Et se tient à l’affût en cas d’offre satisfaisante pour les milieux de terrain Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier, membres d’un secteur de jeu trop fourni.

Malinovskyi n'a plus le bon profil

Pablo Longoria espère également trouver une solution pour Ruslan Malinovskyi dont l’aventure pourrait prendre fin quelques mois après son arrivée. Le milieu offensif de 30 ans, dont le profil correspondait au système du précédent coach Igor Tudor, n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Marcelino. Rappelons aussi que l’international ukrainien a globalement déçu la saison dernière. L’Olympique de Marseille tient donc à limiter les dégâts pour sa recrue hivernale qui avait débarqué dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (13 millions d’euros bonus compris).

La Stampa : Négociations en cours #OM - Torino pour #Malinovskyi, notamment sur le montant de l'option d'achat. Le Toro aimerait baisser la demande initiale de 10M et négocie en parallèle avec l'entourage du joueur pour discuter de son salaire (plus de 2M/an). pic.twitter.com/Gx0qkQGWwc — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 7, 2023

En effet, la direction olympienne négocie actuellement avec le Torino. Les deux clubs discutent sur la base d’un prêt. Mais le média transalpin La Stampa révèle un désaccord sur le montant de l’option d’achat. Le pensionnaire de Serie A souhaite un prix inférieur aux 10 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille. Pendant ce temps-là, le Torino échange aussi avec Ruslan Malinovskyi, dont le salaire annuel dépasse les deux millions d’euros. Et qui intéresse également le club turc de Besiktas.