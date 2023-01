L'OM futur champion, ces très mauvais indices inquiètent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM enchaine les bons résultats en ce début d'année 2023. Les hommes d'Igor Tudor sont même relancés dans la course... au titre.

A Marseille, on avance sur un énorme rythme en ce début d'année. En effet, les Phocéens enchaînent les victoires en Ligue 1 et ne sont plus qu'à 5 points du PSG, premier du classement. La dynamique actuelle est également très bonne dans le jeu de l'OM, qui marque beaucoup et qui a trouvé son équilibre collectif. De quoi donner beaucoup d'espoirs aux fans et observateurs des Marseillais. Si la saison reste longue, certains pensent l'Olympique de Marseille capable de remporter le titre. C'est notamment l'avis d'Albert Emon.

L'OM champion ? Attention au karma

L'inspiration de notre international bosnien 🇧🇦 sur le but égalisateur face à Lorient #OMFCL 🤯 pic.twitter.com/b9qJHsqe8e — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2023

Dans propos relayés par La Provence, l'ancien coach de l'OM n'a pas caché sa fierté de voir son club évoluer à un tel niveau. Selon lui, tout est réuni pour voir les Phocéens réaliser de grandes choses, même si certains épisodes à Marseille le traumatisent encore : « Ils n'ont plus de calculs à faire. Ça transpire sur le terrain, ils sont sûrs de leurs forces, imperturbables, ils répètent parfaitement leurs gammes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une énergie pareille à l'OM. C'est ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose de très beau à jouer en championnat. Ils ne doivent se fixer aucune limite. L'OM a pris beaucoup d'assurance, ils sont forts physiquement, forts défensivement, ils ont beaucoup d'arguments offensifs, des armes que l'on n'attendait pas, venues de l'arrière-garde... Tudor a un effectif de grande qualité, assez large pour compenser les absences, comme on a pu le constater ces dernières semaines. À cela ajoutez le très bon travail du coach à l'entraînement. Tudor et ses joueurs sont récompensés de leurs efforts. J'ai bon espoir pour la suite. Mais je ne veux absolument pas leur porter l'oeil. Avec Bielsa, on était au sommet à quelques journées de la fin, avant de terminer au pied du podium. Avec Gerets, on pensait que le titre nous était promis avant de déchanter. L'histoire, on la connaît. Mais s'ils continuent comme ça, ils peuvent aller très loin ». Il reste encore 19 matchs à l'OM cette saison en Ligue 1. Sans coupe d'Europe à jouer, les Phocéens seront sans doute plus frais que certaines équipes rivales. Mais les dynamiques vont vite sur la Canebière et les joueurs marseillais devront encore faire une longue route avant de pouvoir rêver à quelque chose de grand.