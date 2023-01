L'OM fond pour la pépite tunisienne de Man United

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Grand espoir du football tunisien, Hannibal Mejbri est à Manchester United depuis ses 16 ans. Mais, il n'a joué que trois petits matchs avec les Red Devils où il n'a jamais su se faire une place. Prêté à Birmingham City, il a attiré les regards de l'OM qui veut en profiter.

Une coupe de cheveux, un poste et un parcours qui rappelleront Mattéo Guendouzi. Hannibal Mejbri, 19 ans, sera t-il la future recrue de l'OM ? En tout cas, le nom du jeune tunisien est noté par les recruteurs olympiens. Le natif d'Ivry-sur-Seine connaît le sud de la France pour avoir fréquenté le centre de formation de l'AS Monaco. C'est là-bas, en 2019, qu'il est repéré par Manchester United qui le fait signer à seulement 16 ans. Le jeune crack du milieu de terrain s'annonçait prometteur mais finalement les Red Devils ne l'ont utilisé que trois fois en trois ans.

Mejbri, la bonne affaire anglaise de l'OM ?

Malgré les 10 millions d'euros investis sur lui à l'époque, Manchester United ne sait trop quoi faire de Mejbri et l'a prêté l'été dernier à Birmingham City en Championship. Il a pu y disputer 19 matchs, délivrant 3 passes décisives au passage. Un bilan qui lui a permis de disputer la coupe du monde 2022 avec la Tunisie, entrant en jeu 10 minutes face au Danemark et regardant du banc le succès des siens face aux Français. De quoi enrichir son expérience mais aussi donner des idées aux recruteurs de l'OM.

Comme l'indique le journal The Sun, l'OM a envoyé un homme pour superviser ses matchs de deuxième division anglaise. Les Marseillais sont clairement intéressés à l'idée de recruter le jeune talent et Manchester United ne fera pas obstacle. Le tabloïd anglais précisant que les Red Devils sont prêts à le laisser partir, moyennant une petite indemnité de transfert. Le coup parfait du mercato pour Pablo Longoria et l'OM ? Vu le risque minime sur le papier et le profil du jeune homme, ça vaut toujours le coup d'essayer en tout cas.