L'OM fonce sur une star néerlandaise, c'est une surprise

Par Claude Dautel

L'OM a souvent été cité comme un point de chute pour Memphis Depay, mais cette fois, c'est un coéquipier international néerlandais de Depay qui est sur les tablettes de Pablo Longoria.

Les amateurs de football qui ont regardé la série La victoire sinon rien, consacrée à Tottenham, connaissent Steven Bergwijn. En effet, la cellule recrutement des Spurs avait tout misé sur la venue du jeune attaquant néerlandais du PSV Eindhoven au mercato d'hiver 2020 afin de renforcer son secteur offensif. Mais, après de bons débuts avec le club londonien, Steven Bergwijn était rentré dans le rang, et finalement deux ans et demi plus tard, Tottenham vendait l'international néerlandais à l'Ajax, qui lâchait tout de même 31,5 millions d'euros pour le faire revenir aux Pays-Bas. Lié encore trois ans avec le club d'Amsterdam, Bergwijn a encore une grosse valeur financière et ses dirigeants sont prêts à le céder afin d'avoir les moyens de recruter plusieurs joueurs. Et c'est là que le nom de l'Olympique de Marseille est cité.

Alors, Francesco Farioli, ancien entraîneur de Nice et désormais sur le banc de l'Ajax, a demandé à son attaquant, actuellement en De Telegraaf, l'Ajax Amsterdam a reçu plusieurs offres pour le transfert de Steven Bergwijn, dont une a été transmise par l'OLympique de Marseille. Outre l'OM, le quotidien néerlandais précise que West Ham et deux clubs de Saudi Pro League ont également noué des contacts avec les dirigeants du club néerlandais afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de l'attaquant international. Nos confrères précisent que l'Ajax attend 25 à 30 millions d'euros pour vendre son joueur. De son côté, Nathan van Kooperen, l'agent de Bergwijn, a précisé que ce dernier réfléchissait encore à la suite à donner à sa carrière en Europe ou en Arabie Saoudite : « Je peux confirmer qu'il a eu une bonne conversation avec l'entraîneur et qu'il en tient désormais compte pendant ses vacances pour une réflexion sur son avenir. »