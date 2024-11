L'OM fonce sur un international algérien

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM éprouve de grosses difficultés à imposer son jeu, notamment à domicile. Pour corriger ce gros bug, Roberto De Zerbi pourrait réclamer la signature d’un meneur de jeu au mercato hivernal et dans cette optique, le profil d’Himad Abdelli ne laisse pas insensible le coach italien.

Malgré la défaite contre le PSG ce week-end, Angers est actuellement sur une bonne période avec des victoires contre Saint-Etienne et Monaco et des matchs nuls sur les pelouses de Toulouse et de Marseille. Un homme n’est pas étranger à cette belle série de la part du SCO, il s’agit d’Himad Abdelli. Titulaire indiscutable des Angevins depuis le début de la saison, le meneur de jeu algérien de 24 ans totalise déjà 3 buts et 1 passe décisive, un bilan qui devrait augmenter au fil des semaines au vu des prestations remarquées du joueur des Fennecs.

Les performances d’Abdelli ont d’ailleurs tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benatia, qui pourraient être à la recherche d’un numéro dix lors du mercato hivernal à en croire les informations du site DZ Foot. Le média spécialisé l’affirme, le coordinateur sportif de l’OM apprécie grandement le profil du joueur angevin, et il pourrait passer à l’offensive pour le recruter dès le mois de janvier. Il y a toutefois une condition à cela, il faudra qu’un joueur parte à Marseille afin de libérer la place, et les regards se tournent vers Amine Harit.

Abdelli ciblé par l'OM en cas de départ d'Harit ?

Poussé vers la sortie l’été dernier, l’international marocain avait finalement refusé la proposition du Zénith Saint-Pétersbourg, malgré une belle indemnité de transfert pour l’OM et un salaire confortable pour l’ancien Nantais. Le média algérien précise que pour l’instant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveillent Himad Abdelli, mais ils ne sont pas encore passés à l’offensive pour le recruter. Aucun contact n’a par ailleurs été amorcé. En revanche, en cas de départ d’Amine Harit, dont le contrat court jusqu’en 2027, il n’est pas impossible de voir l’OM dégainer une offre pour s’attacher les services du meneur de jeu d’Angers, que le SCO avait recruté au Havre gratuitement en 2022.