L'OM fonce en Turquie, un latéral repéré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunaw

Les latéraux sont une interrogation majeure du côté de l'OM. En recruter un nouveau semble obligatoire, notamment à droite. Le club phocéen est actuellement sur une piste intéressante et bon marché à Fenerbahçe.

Entre blessures, méformes et choix de Roberto de Zerbi, les latéraux ne sont pas à la fête du côté de l'OM cette saison. Les titulaires de ces deux postes changent match après match. A Nantes dimanche soir, Quentin Merlin est revenu dans le onze marseillais après avoir été blessé pendant plusieurs semaines. Le Suisse Ulisses Garcia et même Lilian Brassier ont pris sa place pendant son absence. Merlin doit logiquement occuper le côté gauche de la défense olympienne sur le long terme. A droite, c'est plus flou. Ecarté cet été par De Zerbi, Pol Lirola enchaîne les matchs en ce moment même si Amir Murillo est aussi utilisé. L'Espagnol comme le Panaméen ne convainquent pas totalement leur entraîneur.

Osayi-Samuel à Marseille dès janvier ?

Ainsi, un nouveau latéral droit est attendu au plus vite sur la Canebière. L'heureux élu risque bien d'être le Nigérian Bright Osayi-Samuel. Le joueur de 27 ans évolue à Fenerbahçe depuis 2021 mais cette saison devrait être sa dernière dans le club stambouliote. En effet, son contrat expire en juin prochain et les négociations pour une prolongation n'aboutissent pas. La presse turque révèle qu'Osayi-Samuel réclame un salaire annuel de 2,5 millions d'euros à Fenerbahçe alors que le club ne lui propose que 1,5 million d'euros sur une année.

🚨 L'OM suivrait le latéral droit de Fenerbahce, Bright Osayi-Samuel 🇳🇬 (26 ans) qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison !



De quoi annoncer un départ du Nigérian au mercato de janvier. Un scénario approuvé par les deux parties et par l'OM. Selon le quotidien turc Takvim, la direction phocéenne tente d'attirer Bright Osayi-Samuel à l'OM. Roberto de Zerbi approuve lui aussi la venue de l'international nigérian. Reste à trouver un accord financier entre les deux clubs. Cela ne sera pas trop onéreux puisque le joueur est libre dans 6 mois et surtout parce que le principal concurrent de l'OM sur ce dossier est le grand rival de Fenerbahçe, Galatasaray. L'ennemi stambouliote offre 2,5 millions d'euros pour recruter Osayi-Samuel en janvier. L'OM n'aura pas besoin de donner beaucoup plus d'argent pour convaincre Fenerbahçe.