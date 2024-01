L'OM fixe un ulitmatum brutal, Vérone se fout de Longoria

Rebondissement dans le dossier Josh Doig à l'OM. Alors que le transfert du latéral écossais était bouclé, le Hellas Vérone complique les affaires marseillaises. L'OM est prêt à abandonner le joueur dans 24 heures si le club italien fait trainer les choses.

L'OM tenait son second transfert de l'hiver avec Josh Doig. Le latéral gauche écossais était d'accord pour quitter le Hellas Vérone et rejoindre la Canebière. Avec ce jeune joueur de 21 ans, le club phocéen faisait une bonne affaire d'autant qu'il est parti pour vendre Renan Lodi pour 20 millions d'euros en Arabie Saoudite. Seulement voilà, le Hellas Vérone complique le dossier. La formation italienne est frileuse à l'idée de voir Doig rejoindre l'OM et la Ligue 1. Elle a clairement une autre destination en vue pour lui alors que le transfert est quasiment bouclé.

En effet, selon le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le Hellas Vérone tente d'emmener Josh Doig à Sassuolo plutôt qu'à l'OM. Une stratégie inacceptable pour les dirigeants olympiens, lesquels menacent le Hellas Vérone d'abandonner la piste Josh Doig. Un coup de pression pour le club italien mais surtout pour l'entourage du joueur écossais, motivé à l'idée de signer à l'OM.

⚪️🔵 Olympique Marseille are very clear on Josh Doig deal: agreement with Verona today or they will move on another target.



Deal done on player side but Verona were still pushing to sell him to Sassuolo on Saturday night. More to follow.