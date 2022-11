L'OM fâché, Flamengo veut un rabais pour Gerson !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

À l'OM, le départ de Gerson est acté mais son transfert ne l'est pas encore. Le milieu brésilien doit repartir dans son ancien club de Flamengo. Reste à se mettre d'accord sur le prix du transfert car Flamengo ne veut pas payer tout de suite le montant voulu par l'OM.

Retour à la case maison pour Gerson. Après un peu plus d'un an passé à l'OM, le milieu brésilien veut quitter le club phocéen et revenir à Flamengo. Gerson est lassé par le temps de jeu insuffisant que lui offre son entraîneur, Igor Tudor. L'OM peut être amer de se séparer déjà du joueur brésilien. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli fondaient beaucoup d'espoirs en lui, n'ayant pas hésité à investir 20 millions d'euros dans son recrutement à l'été 2021.

L'OM veut 13 millions, Flamengo les promet sous conditions

Il est donc légitime que le club marseillais veuille récupérer une partie de sa mise. C'est d'autant plus vrai que l'OM lui avait offert un contrat de cinq années et que les Marseillais n'avaient même pas fini de payer son transfert. 6 millions d'euros n'ont pas encore été versés à ce jour. Ainsi, l'OM attend plus de 13 millions d'euros pour Gerson. Une somme que Flamengo est prête à verser mais pas directement.

Gerson, le milieu brésilien de l'OM, va quitter le club sous peu. Il a salué ses coéquipiers ce matin à la Commanderie. Il va rejoindre Flamengo. https://t.co/FON2zPpVk3 pic.twitter.com/xmxRlPSTIL — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

En effet, comme le révèle le média brésilien Globo, le plan de Flamengo est de payer 9,5 millions d'euros tout de suite et d'inclure une part liée à des bonus divers. 4 millions d'euros seraient donnés en fonction des résultats et des performances du joueur dans le club de Rio de Janeiro. Pas vraiment ce que veut l'OM, qui craint de ne pas récupérer la somme de 13 millions d'euros avec ces clauses. Les discussions continuent entre les deux clubs pour trouver un accord et contenter tout ce petit beau monde.