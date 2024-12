L'OM exulte, Paul Pogba se bat pour venir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM semble être la piste la plus sérieuse de Paul Pogba pour son avenir, et cette situation fait jubiler Pablo Longoria, ravi de constater que Marseille est redevenu un club attractif pour les grandes stars en Europe.

Après avoir mis la main sur Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ou encore Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille va-t-il réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts avec Paul Pogba ? Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, l’international français n’a pas cinquante offres sur la table. Parmi les clubs intéressés, l’OM semble le plus séduisant, que ce soit sportivement ou d’un point de vue de l’image et de l’exposition, notamment dans le but de revenir en Equipe de France.

Face à la presse, Pablo Longoria a commenté cette rumeur sans entrer dans les détails, mais cette situation semble finalement amuser le patron de l’Olympique de Marseille comme l’a détaillé Dave Appadoo sur la Chaîne L’Equipe. Car pour le journaliste, le dossier Paul Pogba confirme que l’OM est redevenu un club de tout premier plan en Europe. « J’ai l’impression que Pablo Longoria est très flatté de la situation. Marseille est redevenu le club de tous les possibles. Souvenez vous de la situation il y a trois ou quatre ans, quand on regarde l’effectif et les possibilités d’attractivité de l’OM. Longoria a cette capacité à faire des tours de passe-passe et à créer des situations inédites » a d'abord expliqué Dave Appadoo avant de poursuivre.

Pogba après Rabiot, l'OM est inarrêtable

« Pogba est l’une des trois plus grandes stars du football français. Il y a cette petite musique qui l’annonce à l’OM et qui n’est pas absurde. Marseille a fait venir Rabiot, De Zerbi, Greenwood, Hojbjerg… Cela veut dire que ce club est devenu un club capable de faire venir ces joueurs-là. Mais en plus, tu vois que Pogba n’est pas sorti du bois pour vite dire qu’il ne voulait pas venir à Marseille. Cette petite musique flatte l’OM » a commenté le journaliste de la Chaîne L’Equipe, pour qui il existe un monde dans lequel Paul Pogba va imiter Adrien Rabiot en signant sur la Canebière dans les semaines à venir. Mais pour Pablo Longoria, inutile de dévoiler publiquement son jeu dans ce dossier, raison pour laquelle le président de l’OM est resté très flou quant aux intentions du club marseillais vis-à-vis du champion du monde lors de sa dernière conférence de presse.