L'OM explose le mercato, mais s'incline face au PSG

Mercredi soir, l’OM a réalisé la très bonne opération de la 21e journée en s’emparant de la deuxième place grâce à sa victoire à Nantes (0-2). Igor Tudor refuse de parler du titre, promis au PSG et à ses moyens financiers trop élevés à ses yeux.

Pendant que l’Olympique de Marseille s’imposait à La Beaujoire, le RC Lens est tombé à domicile contre Nice (0-1), ce qui signifie que les coéquipiers de Mattéo Guendouzi sont les nouveaux dauphins du PSG. Un joli coup réalisé par l’OM, qui enchaîne les bonnes prestations depuis le début de l’année 2023 et qui semble plus que jamais lancé pour titiller Paris et se battre jusqu’au bout pour le titre de champion de France. Dans le vestiaire marseillais, on y pense forcément alors que le PSG n’est qu’à cinq points devant et que deux « Classiques » sont au programme des semaines à venir, le 8e de finale de Coupe de France la semaine prochaine et le match du championnat du 26 février. En conférence de presse après la victoire à Nantes ce mercredi, Igor Tudor a toutefois calmé les ardeurs des supporters et des suiveurs au sujet de la course au titre, affirmant que cela ne concernait pas l’OM… pour le moment.

Igor Tudor fait toujours du PSG le favori pour le titre

« On ne doit pas penser à ça (au titre), comme je l’ai déjà dit plusieurs fois. Les supporters peuvent rêver tout le temps. On sait que, dans ce championnat, il y a Paris qui dépense de grosses sommes pour les joueurs. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à battre Nice et toujours avoir de la continuité » a lancé Igor Tudor après la victoire de l’OM à Nantes avant de conclure. « Après ce mercato, on va avoir beaucoup de matches et on a l'équipe qu'on voulait, avec des solutions à tous les postes. Assez pour viser le titre ? On ne doit pas y penser, je l'ai déjà dit souvent. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce Championnat, il y a Paris qui dépense des sommes folles et puis les autres » a rappelé Igor Tudor, pour qui le PSG reste le grandissime favori au titre de champion de France cette saison. Si les hommes de Christophe Galtier enchainent les faux pas en revanche, il est fort probable que l’OM soit là en embuscade. Ce dont rêve secrètement Igor Tudor et tous les joueurs marseillais…