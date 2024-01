L’OM exige une montagne d’or pour vendre Vitinha

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré quelques rumeurs, Vitinha a peu de chances de quitter l’OM cet hiver. Le club phocéen se montre très gourmand pour son attaquant portugais.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a trois jours et à priori, il ne devrait pas y avoir de folies à l’Olympique de Marseille. Des prêts sont envisagés, à l’instar de celui de Lucien Agoumé en provenance de l’Inter Milan. Un latéral gauche et un ailier sont également ciblés, mais le club phocéen va devoir vendre s’il veut pouvoir acheter sans être embêté par la DNCG, qui encadre la masse salariale de l’OM en ce mois de janvier. Plusieurs joueurs sont sur la liste des possibles partants : Luis Henrique, Ismaïla Sarr, Pape Gueye ou encore Azzedine Ounahi.

Vitinha veut rester à l'OM, qui n'est pas vendeur

Quid de Vitinha, régulièrement placé dans la rubrique mercato sur les réseaux sociaux ? A en croire les informations de La Provence, un départ de l’international espoirs portugais cet hiver est peu probable. En privé, le n°9 de l’Olympique de Marseille est déterminé à l’idée de s’imposer à Marseille et ne veut pas entendre parler d’un départ. Le joueur est heureux dans la cité phocéenne sous les ordres de Gennaro Gattuso et mise sur le 3-5-2 de l’entraîneur italien pour s’imposer dans la durée comme le titulaire en attaque au côté d’Aubameyang.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Viti » espère profiter de la CAN et des absences cumulées de Ndiaye et de Sarr pour s’imposer comme un joueur essentiel. Du côté de la direction olympienne, on n’est pas non plus vendeur à moins d’une offre stratosphérique. A plus de 20 millions d’euros, Pablo Longoria sera à l’écoute des offres pour l’ex-attaquant de Braga, recruté pour 32 millions d’euros il y a tout juste un an, en janvier 2023. Le board marseillais verrait néanmoins d’un bon œil que Vitinha reste car son salaire n’est pas très important à l’échelle de la grille de l’OM. Il faudra néanmoins que le Portugais confirme son statut d’attaquant très prometteur en enquillant davantage les buts lors de la seconde partie de saison s’il ne veut pas que son nom soit cité à chaque mercato parmi les possibles partants.