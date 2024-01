L'OM et Vitinha, c'est fini ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Recruté le 31 janvier 2023, Vitinha devait être le grand attaquant tant recherché par l'Olympique de Marseille. Presque un an après son arrivée, le Portugais est poussé vers la sortie.

Sixième de la Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France, l'OM ne réalise pas du tout la saison espérée au moment du mercato estival. Le club de la cité phocéenne reste sur trois matchs nuls en championnat et manque cruellement de réalisme devant le but, malgré plusieurs joueurs offensifs. Cet aspect maladroit est notamment incarné par Vitinha. L'ancien attaquant de Braga n'a inscrit que 4 buts depuis le début de la saison, en 27 rencontres disputées. Le joueur de 23 ans a été recruté contre 32 millions d'euros, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire de Marseille. À en croire les informations de Saber Desfarges, l'OM a pris la décision de se séparer de Vitinha.

Marseille à bout, Vitinha placé sur la liste des transferts

Le journaliste de Téléfoot affirme que la direction marseillaise a déjà reçu plusieurs offres de prêt de la part de quelques clubs européens. Mais si l'OM est ouvert à un départ de Vitinha, c'est uniquement dans le cadre d'un transfert, probablement pour récupérer de l'argent. Le natif de Cabeceiras de Basto est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Marseille mais ne donne clairement pas satisfaction à ses dirigeants. De plus, malgré un début de saison compliqué, Pierre-Emerick Aubameyang affiche des statistiques excellentes avec 14 buts inscrits en 28 matchs ainsi que 7 passes décisives délivrées. Le Gabonais parvient à se mettre en évidence très souvent, contrairement à Vitinha qui a du mal à exister et surtout à marquer. Si l'OM n'arrive pas à se séparer du Portugais cet hiver, ce dernier aura six mois pour prouver qu'il a les capacités de s'imposer, sinon il sera selon toute vraisemblance vendu l'été prochain. Mais à quelques jours de la fin du mercato, les dirigeants provençaux ont envie de mettre un terme à cette aventure, et étudieront toutes les offres sérieuses avec bienveillance.